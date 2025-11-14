Київ накрив смог після нічних обстрілів і пожеж: як уберегтись і стежити за якістю повітря

У Києві внаслідок нічних обстрілів виникли пожежі. Над містом утворився смог.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у Києві внаслідок нічних обстрілів виникли пожежі, тож над містом утворився смог.
Наголошується при цьому, що станом на ранок 14 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря у столиці - низький.
Уточнюється, що відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) залишається низьким.
Якщо в тому чи іншому районі Києва є запах диму, людям рекомендують дотримуватись таких порад:
"Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер", - нагадали у КМДА.
Зазначається також, що вітер може;
"Тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина", - пояснили фахівці.
В цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
Стежити за поточним станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ здійснила черговий масований удар по низці регіонів України. Основним вектором комбінованої атаки ворога стала столиця.
Перед обстрілами Києва було відомо про загрозу дронів, а також про тривогу по всій Україні через "Кинжали" та "Калібри".
Після опівночі у столиці почали лунати вибухи, працювала ППО. Люди, як тікали в укриття, не лише чули звуки "Шахедів", але й бачили ракети в небі - нічний терор РФ не припинявся до четвертої години ранку.
Повідомлялось про влучання та пожежі у багатоповерхівках і приватних будинках. Стались загоряння на складах, дахах і відкритих територіях. Палали автівки.
Постраждали також і об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, через що в місті виникли перебої зі світлом та водою. Під ранок стало відомо про перекриття деяких вулиць і зміни у русі транспорту.
Зранку в Києві знову пролунала повітряна тривога і було чутно, як збивають дрони. Перед цим повідомлялось про БпЛА з боку Броварів та загрозу балістики.
Станом на близько 8 годину ранку в Києві вже було відомо про 26 постраждалих і трьох загиблих.
Також російські війська атакували Київську область. У результаті обстрілу виникла серія пожеж, поранення отримали щонайменше шестеро людей.
За словами президента Володимира Зеленського, вночі російські війська випустили по території України близько 430 дронів і 18 ракет (зокрема балістику та аеробалістику).