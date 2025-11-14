Київ накрив смог після нічних обстрілів і пожеж: як уберегтись і стежити за якістю повітря

Що відомо про якість повітря в Києві

Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у Києві внаслідок нічних обстрілів виникли пожежі, тож над містом утворився смог.

Наголошується при цьому, що станом на ранок 14 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря у столиці - низький.

Уточнюється, що відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) залишається низьким.

Що радять робити мешканцям і гостям столиці

Якщо в тому чи іншому районі Києва є запах диму, людям рекомендують дотримуватись таких порад:

зачинити вікна;

за можливості - обмежити перебування на вулиці;

пити більше води.

"Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер", - нагадали у КМДА.

Зазначається також, що вітер може;

піднімати шкідливі речовини над землею;

розсіювати їх.

"Тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина", - пояснили фахівці.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Як можна стежити за якістю повітря в Києві

В цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);

SO2 (діоксид сірки);

NO2 (діоксид азоту);

О3 (приземний озон);

CO (оксид вуглецю).

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Стежити за поточним станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна: