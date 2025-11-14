РФ нанесла удар почти по всем районам Киева: в столице перебои со светом и водой

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Последствия есть почти во всех районах столицы, многие дома горят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В результате массированной комбинированной атаки на столицу, по состоянию на 02:20 14 ноября, зафиксированы повреждения жилых домов в нескольких районах столицы. Медики госпитализировали двух пострадавших", - пишет Кличко.

Также он уточнил детали по каждому району. В частности:

в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома, а также на территорию учебного заведения. Кроме того, в результате падения обломков, произошло возгорание авто;

обломки упали во дворе жилого дома, а также на территорию учебного заведения. Кроме того, в результате падения обломков, произошло возгорание авто; в Днепровском районе повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома, а также частная усадьба, пожар на открытой территории;

повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома, а также частная усадьба, пожар на открытой территории; в Подольском районе повреждены 5 жилых домов, а также нежилое здание;

повреждены 5 жилых домов, а также нежилое здание; в Шевченковском , в результате падения обломков, возгорание произошло на открытой территории вблизи медицинского учреждения, а также в нежилом здании;

, в результате падения обломков, возгорание произошло на открытой территории вблизи медицинского учреждения, а также в нежилом здании; в Голосеевском районе в результате попадания обломков произошло возгорание в медучреждении, также повреждено нежилое здание;

в результате попадания обломков произошло возгорание в медучреждении, также повреждено нежилое здание; в Деснянском районе произошло возгорание в 2 жилых домах;

произошло возгорание в 2 жилых домах; в Соломенском районе пожар зафиксирован на крыше одного жилого дома;

пожар зафиксирован на крыше одного жилого дома; в Святошинском, в результате падения обломков, пожар в частном доме.

Мэр Киева добавил, что сейчас на всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы. Кроме того, он предупредил, что в городе возможны перебои с элетро- и водоснабжением.

Отметим, что Кличко написал о госпитализации двух пострадавших. Однако начальник КГВА Тимур Ткаченко пока сообщил, что в Днепровском районе столицы пострадало 6 человек.

Также добавим, что сейчас вражеская атака по столице продолжается.

Обновлено в 02:55

Кличко уточнил, что в результате массированной атаки РФ в Киеве повреждены участки тепловых сетей.

В частности, в Деснянском районе, из-за аварийной ситуации на тепломагистрали, временно отсутствует теплоснабжение части зданий.

"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: оперативно определяют характер повреждений и приступают к немедленной ликвидации последствий", - добавил мэр.

Обновлено 02:58

"Уже 11 пострадавших в столице. 5 из них медики госпитализировали. В частности - беременную женщину. Один мужчина в крайне тяжелом состоянии", - сообщил глава Киева.