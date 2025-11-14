ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ нанесла удар почти по всем районам Киева: в столице перебои со светом и водой

Пятница 14 ноября 2025 02:44
UA EN RU
РФ нанесла удар почти по всем районам Киева: в столице перебои со светом и водой Фото: спасатели работают на местах вражеской атаки (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Последствия есть почти во всех районах столицы, многие дома горят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В результате массированной комбинированной атаки на столицу, по состоянию на 02:20 14 ноября, зафиксированы повреждения жилых домов в нескольких районах столицы. Медики госпитализировали двух пострадавших", - пишет Кличко.

Также он уточнил детали по каждому району. В частности:

  • в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома, а также на территорию учебного заведения. Кроме того, в результате падения обломков, произошло возгорание авто;
  • в Днепровском районе повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома, а также частная усадьба, пожар на открытой территории;
  • в Подольском районе повреждены 5 жилых домов, а также нежилое здание;
  • в Шевченковском, в результате падения обломков, возгорание произошло на открытой территории вблизи медицинского учреждения, а также в нежилом здании;
  • в Голосеевском районе в результате попадания обломков произошло возгорание в медучреждении, также повреждено нежилое здание;
  • в Деснянском районе произошло возгорание в 2 жилых домах;
  • в Соломенском районе пожар зафиксирован на крыше одного жилого дома;
  • в Святошинском, в результате падения обломков, пожар в частном доме.

Мэр Киева добавил, что сейчас на всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы. Кроме того, он предупредил, что в городе возможны перебои с элетро- и водоснабжением.

Отметим, что Кличко написал о госпитализации двух пострадавших. Однако начальник КГВА Тимур Ткаченко пока сообщил, что в Днепровском районе столицы пострадало 6 человек.

Также добавим, что сейчас вражеская атака по столице продолжается.

Обновлено в 02:55

Кличко уточнил, что в результате массированной атаки РФ в Киеве повреждены участки тепловых сетей.

В частности, в Деснянском районе, из-за аварийной ситуации на тепломагистрали, временно отсутствует теплоснабжение части зданий.

"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: оперативно определяют характер повреждений и приступают к немедленной ликвидации последствий", - добавил мэр.

Обновлено 02:58

"Уже 11 пострадавших в столице. 5 из них медики госпитализировали. В частности - беременную женщину. Один мужчина в крайне тяжелом состоянии", - сообщил глава Киева.

Обстрелы Киева

Напомним, что россияне регулярно пытаются атаковать столицу, используя для атак ударные беспилотники и ракеты различных типов.

Например, в ночь на 8 ноября враг тоже пытался атаковать столицу дронами. В частности, в Печерском районе было зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
Залпы баллистики и дронов, горят высотки: все о массированной атаке на Киев
Залпы баллистики и дронов, горят высотки: все о массированной атаке на Киев
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт