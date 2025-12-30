Как выглядит разрушенный российской армией Купянск: появились фото с высоты
Сухопутные войска показали, как сегодня выглядит Купянск в Харьковской области с высоты. Российская армия превратила город в руины и сплошное опустошение.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующие фото обнародовала 116-я отдельная механизированная бригада.
"На этих кадрах - некогда уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение. Нетрудно посмотреть каким был этот город, до прихода оккупанта", - говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках добавили, что 116 ОМБр - одно из подразделений, которые достойно защищают город.
"Россия уничтожает, а мы защищаем свое - свою землю, своих людей и свое будущее", - отметили военные.
Бойцы на фото показали разрушенные многоэтажки после ударов по городу и интенсивных боев.
Ситуация в Купянске
12 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянское направление в Харьковской области на фоне активной фазы боевых действий в городе.
Визит главы государства состоялся после сообщений Сил обороны об успешной контратаке в окрестностях Купянска, в результате которой российские подразделения были заблокированы внутри города.
По словам украинских военных, окруженные оккупанты оказывают "очень суровое" сопротивление, однако операция по их уничтожению продолжается.
Недавно также стало известно, что украинские войска отбросили противника от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.
В то же время российская пропаганда продолжает распространять заявления о якобы контроле над Купянском. Эти утверждения 29 декабря официально опровергла Группировка объединенных сил.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл планы ВСУ на Купянск после зачистки плацдарма.