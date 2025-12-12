Силы обороны перекрыли подступы к Купянску и окружили оккупантов в городе, - "Хартия"

Силы обороны успешно отбили наступление врага под Купянском в Харьковской области. Украинские войска полностью перекрыли подступы к городу и окружили российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корпус НГУ "Хартия".

Детали операции

Как рассказали в командовании, Силы обороны заблокировали россиян в Купянске и зачистили всю северо-западную окраину города.

Защитники уничтожили 1027 оккупантов, освободили села Кондрашовка и Радьковка и их окрестности, прорвались к реке Оскол севернее Купянска, полностью перекрыв наземные маршруты захода оккупантов в город.

Российская группировка в Купянске, которая сейчас насчитывает более 200 военнослужащих, полностью окружена.

Враг ежедневно осуществляет атаки силами до взвода, пытаясь прорвать оборону украинских войск севернее Купянска.

Силы обороны отражают все эти атаки со значительными потерями для врага. Наземный доступ для российских оккупантов на Купянск полностью перекрыт.

Также под огневой контроль взяты все выходы из газовой трубы, которую враг использовал для захода в город. Обеспечение врага осуществляется исключительно воздушными дронами.

"Бои в центре города еще продолжаются, но впоследствии украинский Купянск будет полностью освобожден!" - заявил командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" полковник Игорь "Корнет" Оболенский.

Отмечается, что планирование и командование операцией осуществлял 2-й Корпус НГУ "Хартия" во взаимодействии с тактической группой "Купянск" и под непосредственным контролем Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского и Командующего НГУ Александра Пивненко.

Кто принимал участие в освобождении окрестностей Купянска

Во 2-м корпусе рассказали, что несколько месяцев назад россияне прорвались в Купянск на глубину до 6 км от реки Оскол в результате чего ситуация в городе и окрестных селах стала критической.

По данным корпуса, главнокомандующий Александр Сырский в сентябре создал поисково-ударную группировку "Хартия" в составе подразделений 13-й бригады оперативного назначения "Хартия", 475-го штурмового полка "Код 9.2", подразделений 92-й штурмовой бригады, подразделений Иностранного Легиона ГУР МО, и 144-й механизированной бригады, 127 ОВМБР и других подразделений.

Непосредственно в самом городе действовала и продолжает действовать тактическая группировка "Купянск", которая ведет бои с россиянами в населенном пункте.