Який вигляд має зруйнований російською армією Куп'янськ: з'явились фото з висоти
Сухопутні війська показали, який вигляд сьогодні має Купʼянськ у Харківській області з висоти. Російська армія перетворила місто на руїни та суцільне спустошення.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідні фото оприлюднила 116-та окрема механізована бригада.
"На цих кадрах - колись затишний та мирний Купʼянськ, який Росія перетворила на руїни та суцільне спустошення. Неважко подивитися яким було це місто, до приходу окупанта", - йдеться у повідомленні.
У Сухопутних військах додали, що 116 ОМБр - один із підрозділів, які гідно захищають місто.
"Росія знищує, а ми захищаємо своє - свою землю, своїх людей і своє майбутнє", - зазначили військові.
Бійці на фото показали зруйновані багатоповерхівки після ударів по місту та інтенсивних боїв.
Ситуація у Куп'янську
12 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідав Куп’янський напрямок у Харківській області на тлі активної фази бойових дій у місті.
Візит глави держави відбувся після повідомлень Сил оборони про успішну контратаку на околицях Куп’янська, внаслідок якої російські підрозділи були заблоковані всередині міста.
За словами українських військових, оточені окупанти чинять "дуже суворий" спротив, однак операція з їхнього знищення триває.
Нещодавно також стало відомо, що українські війська відкинули противника від Куп’янська та взяли під контроль майже 90% території міста.
Водночас російська пропаганда продовжує поширювати заяви про нібито контроль над Куп’янськом. Ці твердження 29 грудня офіційно спростувало Угруповання об’єднаних сил.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив плани ЗСУ на Куп’янськ після зачистки плацдарму.