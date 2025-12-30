Який вигляд має зруйнований російською армією Куп'янськ: з'явились фото з висоти

Сухопутні війська показали, який вигляд сьогодні має Купʼянськ у Харківській області з висоти. Російська армія перетворила місто на руїни та суцільне спустошення.

"На цих кадрах - колись затишний та мирний Купʼянськ, який Росія перетворила на руїни та суцільне спустошення. Неважко подивитися яким було це місто, до приходу окупанта", - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах додали, що 116 ОМБр - один із підрозділів, які гідно захищають місто.

"Росія знищує, а ми захищаємо своє - свою землю, своїх людей і своє майбутнє", - зазначили військові.

Бійці на фото показали зруйновані багатоповерхівки після ударів по місту та інтенсивних боїв.