Сырский раскрыл планы ВСУ на Купянск после зачистки плацдарма

Стало известно, как ВСУ после зачистки плацдарма над Осколом планируют укреплять оборону и уничтожать врага на подступах к Купянску.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью "24 каналу " заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, Купянское направление стало одним из показательных примеров успешных действий Сил обороны Украины в 2025 году.

Сейчас военным ВСУ удалось полностью зачистить от российских войск плацдарм на реке Оскол севернее Купянска и нанести врагу не только военный, но и мощный информационно-психологический удар.

Главнокомандующий говорит, что сейчас главная задача украинских войск на этом направлении - продолжение активных действий и уничтожение врага на подступах к Купянску, особенно на севере и востоке города. При этом отдельный акцент он делает на разрушении путей переправы противника.

"Наша ключевая задача - уничтожить пути его переправы. Прежде всего речь идет о трубах, которые россияне используют для скрытого перемещения. Это не одна труба, и они будут уничтожены", - подчеркнул Сырский, отвечая на вопрос о дальнейших намерениях украинских сил в районе города.

Параллельно ВСУ продолжают строительство прочной обороны на подступах к Купянску. В самом городе продолжаются зачистки и все необходимые фильтрационные мероприятия. Также поддерживаются ограничительные меры для безопасности гражданского населения и стабилизации ситуации.

Особое внимание уделяется контрдиверсионной работе, которая будет продолжаться еще долгое время. По словам главнокомандующего, большая площадь Купянска требует тщательной проверки каждого дома. Этим сейчас активно занимаются подразделения контрдиверсионной группировки.

В то же время поисково-ударные подразделения имеют конкретные успехи. Именно их работа заставила российскую сторону отказываться от громких заявлений о "полном контроле" над городом, хотя такие заявления звучали неоднократно.

Сырский также отметил, что Россия перебросила на купянское направление специальное подразделение "Рубикон". Его основная задача - максимально усложнить действия украинских войск и ограничить их перемещения с помощью массированного применения дронов.

"Они пытаются навязать дроновую войну. Наша задача - поиск и уничтожение этих подразделений", - подытожил главнокомандующий.