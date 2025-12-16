Окруженные в Купянске войска РФ сопротивляются, но ВСУ продолжают зачистку города

В городе Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал начальник службы беспилотных систем 13-й бригады Нацигвардии "Хартия" Игорь Райков в эфире "Армия TV".

По его словам, операция по освобождению Купянска не была одномоментной и началась еще в сентябре. Тогда украинские военные сформировали поисково-ударную группировку, которая последовательно реализует план по нейтрализации противника. Операция состоит из двух этапов.

"Первая - это перерезание логистики, и окружение врага в самом городе. Соответственно, первая часть завершилась успешно. Вторая часть - это локализация врага в городе, стабилизационные мероприятия в самом городе, и непосредственно зачистка самого города", - рассказал он.

Сейчас логистика российских подразделений осуществляется исключительно с помощью беспилотников. В то же время оккупанты продолжают безуспешные попытки прорвать сухопутный коридор к своим окруженным силам.

"Они даже через знаменитую трубу пытались двигаться. Труба под постоянным огневым контролем и разведкой перебита, соответственно, успехом закончиться любая такая попытка пока врага не может. И это позволяет проводить действия в самом городе", - отметил Райков.