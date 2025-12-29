"Контролируют разве что подвалы": в УОС высмеяли заявления РФ о Купянске
Группировка объединенных сил опровергла заявления российской пропаганды о якобы контроле над Купянском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Группировки объединенных сил.
В УОС обратили внимание на Telegram-канал Министерства обороны РФ, где в течение нескольких дней публикуют видео с людьми в балаклавах, которые заявляют о "наступлении" из города.
"Должны отметить, что российские военные в городе контролируют разве что подвалы вокруг себя, зато наступать могут сразу в любую сторону - как и любой, кто находится в окружении. Другое дело - что это наступление гарантированно завершится для них уничтожением", - отметили в УОС.
В УОС также иронично прокомментировали тактику отрицания, которую используют российские пропагандисты, отметив, что ее проще было бы проиллюстрировать графически, чем воспринимать всерьез.
Ситуация возле Купянска
Ситуация в районе Купянска остается одной из самых напряженных на востоке Украины. Украинские силы восстанавливают контроль над позициями, ведут ожесточенные бои в городе и вокруг него, тогда как российские войска пытаются удержаться. Обстановка на этом направлении меняется практически ежедневно.
Ранее начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что полная зачистка Купянска может продолжаться еще несколько недель - в городе остаются отдельные очаги, где скрываются оккупанты.
В то же время украинские защитники уже освободили от российских военных жилой массив Юбилейный.