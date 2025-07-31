Как выглядит многоэтажка после прямого попадания в Киеве (видео)
В Киеве в результате прямого попадания серьезные повреждения получила многоэтажка в Соломенском районе. В доме погибли два человека из-за российского удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
Кличко показал видео с места происшествия. На кадрах видны масштабные разрушения - пораженная многоэтажка получила значительные повреждения. Также пострадали окружающие дома, там выбиты окна, повреждены фасады.
На месте работают спасательные службы, а также развернуты штабы помощи для жителей. По последним данным, количество погибших в столице возросло до шести. Среди них - шестилетний мальчик.
Ранения получили по меньшей мере девять детей. Это наибольшее количество пострадавших детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабного вторжения.
Ночная атака на столицу
Напомним, в ночь на 31 июля российская армия выпустила по Украине 317 дронов и ракет. Главной целью удара был Киев, в столице зафиксировано 5 прямых попаданий.
Больше всего пострадали жилые кварталы Святошинского и Соломенского районов, а также Голосеевский и Шевченковский районы столицы.
Также стало известно, что среди травмированных - трое полицейских, которые ехали на вызов.
Подробнее об атаке - в репортаже РБК-Украина.