Как выглядит многоэтажка после прямого попадания в Киеве (видео)

В Киеве в результате прямого попадания серьезные повреждения получила многоэтажка в Соломенском районе. В доме погибли два человека из-за российского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Кличко показал видео с места происшествия. На кадрах видны масштабные разрушения - пораженная многоэтажка получила значительные повреждения. Также пострадали окружающие дома, там выбиты окна, повреждены фасады.

На месте работают спасательные службы, а также развернуты штабы помощи для жителей. По последним данным, количество погибших в столице возросло до шести. Среди них - шестилетний мальчик.

Ранения получили по меньшей мере девять детей. Это наибольшее количество пострадавших детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабного вторжения.