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Как выглядит многоэтажка после прямого попадания в Киеве (видео)

Киев, Четверг 31 июля 2025 11:01
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Автор: Ірина Глухова

В Киеве в результате прямого попадания серьезные повреждения получила многоэтажка в Соломенском районе. В доме погибли два человека из-за российского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Кличко показал видео с места происшествия. На кадрах видны масштабные разрушения - пораженная многоэтажка получила значительные повреждения. Также пострадали окружающие дома, там выбиты окна, повреждены фасады.

На месте работают спасательные службы, а также развернуты штабы помощи для жителей. По последним данным, количество погибших в столице возросло до шести. Среди них - шестилетний мальчик.

Ранения получили по меньшей мере девять детей. Это наибольшее количество пострадавших детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабного вторжения.

Ночная атака на столицу

Напомним, в ночь на 31 июля российская армия выпустила по Украине 317 дронов и ракет. Главной целью удара был Киев, в столице зафиксировано 5 прямых попаданий.

Больше всего пострадали жилые кварталы Святошинского и Соломенского районов, а также Голосеевский и Шевченковский районы столицы.

Также стало известно, что среди травмированных - трое полицейских, которые ехали на вызов.

Подробнее об атаке - в репортаже РБК-Украина.

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Киев Война в Украине Ракетный удар
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