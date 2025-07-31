Який вигляд має багатоповерхівка після прямого влучання у Києві (відео)
У Києві внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала багатоповерхівка в Солом’янському районі. У будинку загинули дві людини через російський удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
Кличко показав відео з місця події. На кадрах видно масштабні руйнування - уражена багатоповерхівка зазнала значних пошкоджень. Також постраждали навколишні будинки, там вибиті вікна, пошкоджені фасади.
На місці працюють рятувальні служби, а також розгорнуто штаби допомоги для мешканців. За останніми даними, кількість загиблих у столиці зросла до шести. Серед них - шестирічний хлопчик.
Поранення отримали щонайменше дев’ятеро дітей. Це найбільша кількість постраждалих дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабного вторгнення.
Нічна атака на столицю
Нагадаємо, в ніч на 31 липня російська армія випустила по Україні 317 дронів та ракет. Головною ціллю удару був Київ, у столиці зафіксовано 5 прямих влучань.
Найбільше постраждали житлові квартали Святошинського та Солом’янського районів, а також Голосіївський і Шевченківський райони столиці.
Також стало відомо, що серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик.
Детальніше про атаку - у репортажі РБК-Україна.