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Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина

Четверг 31 июля 2025 07:00
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Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина Фото: ракетный удар по дому в Киеве 31 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

РФ сегодня под утро, 31 июля, атаковала Киев ракетами, в Святошинском районе уничтожен целый подъезд жилого дома, под завалами люди.

Что известно о последствиях атаки - в материале РБК-Украина ниже.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ ракета попала прямо в жилой дом. Он также опубликовал видео с места, на котором разрушена часть жилой многоэтажки. Президент сообщил, что под завалами есть люди.

О разрушенном подъезде в доме в Святошинском районе также сообщал и мэр Виталий Кличко. Он отмечал, что в этом районе есть пожары еще в нескольких нежилых зданиях.

Тем временем глава КМВА Тимур Ткаченко рассказал, что враг в очередной раз попал прямой наводкой в 9-ти этажный жилой дом в Святошинском районе.

Последствия в других районах Киева

Также известно, что в Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки.

Тем временем в Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.

Кроме того, в Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Всего по Киеву есть последствия российской комбинированной атаки на более 27 локациях.

Комбинированная атака на Киев

РФ с ночи массированно атаковала Киев дронами, в городе работала ПВО. Вражеские беспилотники летели на город с разных направлений. Больше всего разрушений, по сообщениям властей, фиксировали в Соломенском районе, в частности, повреждено здание вуза и жилые дома.

А утром 31 июля враг запустил по Киеву ракеты. Сейчас известно о двух жертвах и более 50 пострадавших.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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Киев Вторжение России в Украину Ракетный удар
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