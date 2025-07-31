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Российская атака на Киев: резко возросло количество раненых, среди погибших 6-летний мальчик

Киев, Четверг 31 июля 2025 10:45
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Российская атака на Киев: резко возросло количество раненых, среди погибших 6-летний мальчик Фото: россияне атаковали Киев дронами и ракетами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В результате массированного удара по Киеву погибли по меньшей мере 6 человек, среди них ребенок. Пострадали более 80 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"6 погибших, 82 пострадавших на сейчас. 44 в больницах. Мальчик 6 лет умер в карете "скорой", не вытащили с того света. По меньшей мере 10 раненых детей, из них 5 в больницах. Это сделали россияне. Девочка, 5 месяцев, ранена - в нее попали россияне. Данные не окончательные", - отметил Ткаченко.

Он также отметил, что по городу более ста пострадавших объектов:

  • жилые дома,
  • школы,
  • детские сады,
  • медицинские учреждения,
  • университет.

"Вот куда бьют россияне. Прямым попаданием ракеты уничтожен подъезд девятиэтажки в Святошинском районе. В очередной раз. Вот такой у врага стиль", - отметил начальник КГВА.

Он отметил, что на местах, где россияне своими ракетами и дронами уничтожают украинских людей и жилье, снова работают все необходимые службы.

"Все волонтеры и организации, которые были рядом после прошлых атак - снова на месте. Тяжелый день, но осилим и переломим. И усталость, и смерть, и российскую агрессию", - подытожил Ткаченко.

Ночная атака на столицу

В ночь на 31 июля Киев подвергся масштабному комбинированному удару со стороны российских войск. Враг применил как ракеты, так и дроны-камикадзе, что повлекло значительные разрушения в разных районах города.

Больше всего пострадали жилые кварталы Святошинского и Соломенского районов, а также Голосеевский и Шевченковский районы столицы. Ракетные удары попали непосредственно в жилые дома, что привело к многочисленным жертвам и ранениям среди мирного населения.

В городе также введено ограничение движения - перекрыто несколько улиц и проспектов, а движение троллейбусов на маршруте №27 сокращено до Домостроительного комбината №3.

Несмотря на масштабы разрушений и жертвы, спасательные службы работают, чтобы деблокировать пострадавших, оказать помощь пострадавшим и восстановить жизненно важные коммуникации.

Энергетики тем временем уже восстанавливают электроснабжение в пострадавших районах.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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