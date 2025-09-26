ua en ru
Россия помогает Китаю готовиться к нападению на Тайвань, - WP

Китай, Пятница 26 сентября 2025 16:47
Россия помогает Китаю готовиться к нападению на Тайвань, - WP Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин, лидеры России и Китая (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Российская Федерация помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. Речь о продаже военной техники и масштабных учениях для китайских воздушно-десантных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В частности документы, которые были независимо проверены британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI), свидетельствуют об углублении союза между Москвой и Пекином.

РФ использует свой боевой опыт для проведения подготовки китайских воздушно-десантных подразделений и обучения десантированию бронетехники. По мнению аналитиков, это усилит способность Пекина захватить Тайвань.

"В будущей войне за Тайвань поставки Москвой нефти, газа и других природных ресурсов, а также ее крупная оборонная промышленность могут стать "стратегическим резервом для Китая", - заявил Джек Уотлинг, старший научный сотрудник по вопросам сухопутной войны в RUSI.

Соглашение между Китаем и РФ

Документы, которые изложены на 800 страницах, свидетельствуют, что в октябре 2024 года РФ согласилась продать Китаю много военной техники. Речь идет о 37 легких амфибийных транспортных средствах BMD-4M, 11 самоходных противотанковых пушек Sprut-SDM1 и 11 воздушно-десантных бронетранспортеров BTR-MDM.

Основной контракт предусматривал передачу командных и наблюдательных машин и специальных парашютных систем, предназначенных для десантирования тяжелых грузов с большой высоты.

Документы свидетельствуют о нескольких раундах переговоров, включая встречу в Пекине в апреле 2024 года, на которой Китай попросил РФ ускорить сроки поставки определенных транспортных средств.

Также речь шла об адаптации вооружения, чтобы сделать его совместимым с китайским программным обеспечением, электронными, радио- и навигационными системами.

В отдельных документах изложены программы обучения китайских десантников боевому использованию вооружения, а также систем управления и контроля, используемых для руководства операциями.

Кремль не ответил на запрос о комментарии по соглашению. Кроме того, ни Министерство обороны Китая, ни государственные оборонные подрядчики, вовлеченные в сделки, не ответили на такие запросы.

Поставки оружия в Китай

В течение последнего года лидеры Китая и РФ посещали военные парады друг друга. В 2024 году их вооруженные силы провели 14 совместных учений, что вдвое превышает показатели предыдущих 10 лет.

На прошлой неделе представители китайских вооруженных сил посетили российско-белорусские военные учения "Запад-2025", где РФ продемонстрировала десанты тяжелой техники, которые Китай стремится повторить.

Российские таможенные записи от 18 июня 2024 года свидетельствуют о передаче "продукции военного назначения" государственной компании China Electronics Technology Group (CETC). Отправитель - российский Научно-исследовательский институт систем связи и управления.

WP констатирует, что Москва давно является крупнейшим поставщиком оружия для Пекина, хотя в последние годы импорт российского оружия в Китай сократился из-за войны в Украине. В то же время Китай усовершенствовал собственные конструкции и производственные мощности.

Несмотря на это, китайские официальные военные издания продолжают регулярно восхвалять передовые возможности России в области воздушных десантов.

Одними из крупнейших потребителей российского оружия являются военно-воздушные силы Китая. С 2005 года они приобрели десятки самолетов Ил-76 - тяжелых транспортных самолетов, которые могут использоваться для десантирования бронетехники во время воздушного наступления.

Напомним, Китай считает Тайвань частью своей территории и называет его правительство "сепаратистским". Тайбэй утверждает, что он является суверенным государством с собственной политической и экономической системой.

Народно-освободительная армия КНР постоянно проводит масштабные учения в районе Тайваньского пролива, во время которых отрабатывает сценарии блокады острова и возможного вторжения.

Кроме того, власти Китая неоднократно заявляли, что допускают силовое "воссоединение" с Тайванем.

Российская Федерация Китай Тайвань
