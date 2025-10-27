Стратегические бомбардировщики Китая проводят учения у берегов Тайваня
Китайские бомбардировщики начали учения у берегов Тайваня за несколько дней до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Китай отправил группу стратегических бомбардировщиков H-6K к берегам Тайваня для "учений по противостоянию". Отмечается, что эти маневры пройдут всего за несколько дней до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.
Вместе с бомбардировщиками вылетели несколько истребителей J-10 в "неопределенное воздушное пространство". Известно, что бомбардировщики H-6K способны нести ядерное оружие.
Военный канал китайского государственного телевидения сообщил, что подразделения военно-воздушных сил Восточного командования, которое ответственно за операции вокруг Тайваня, провели боевую подготовку, сосредоточенную на разведке, раннем предупреждении и точных ударах в ключевых районах.
В сообщении транслировались кадры взлета истребителей J-10 и запуска ракет бомбардировщиками H-6.
Отношения Китая и Тайваня
Напомним, что Китай регулярно отправляет свои истребители, беспилотники и военные корабли в воздушное пространство и воды вокруг Тайваня с разведывательной целью и с целью запугивания.
Отметим, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на более чем 400 миллионов долларов, которую планировалось предоставить этим летом. Решение связано со сделкой с Китаем - таким образом Трамп планировал договориться о торговом соглашении и возможном саммите с главой КНР Си Цзиньпином.
Тем временем Россия помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. Речь идет о продаже военной техники и масштабных учениях для китайских воздушно-десантных войск.
Подчеркнем, что уже много лет Китай считает Тайвань частью своей территории и называет его правительство "сепаратистским". В 1949 году на Тайване укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну.