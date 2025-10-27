ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Стратегические бомбардировщики Китая проводят учения у берегов Тайваня

Понедельник 27 октября 2025 11:05
UA EN RU
Стратегические бомбардировщики Китая проводят учения у берегов Тайваня Фото: стратегические бомбардировщики Китая проводят учения у берегов Тайваня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайские бомбардировщики начали учения у берегов Тайваня за несколько дней до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Китай отправил группу стратегических бомбардировщиков H-6K к берегам Тайваня для "учений по противостоянию". Отмечается, что эти маневры пройдут всего за несколько дней до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.

Вместе с бомбардировщиками вылетели несколько истребителей J-10 в "неопределенное воздушное пространство". Известно, что бомбардировщики H-6K способны нести ядерное оружие.

Военный канал китайского государственного телевидения сообщил, что подразделения военно-воздушных сил Восточного командования, которое ответственно за операции вокруг Тайваня, провели боевую подготовку, сосредоточенную на разведке, раннем предупреждении и точных ударах в ключевых районах.

В сообщении транслировались кадры взлета истребителей J-10 и запуска ракет бомбардировщиками H-6.

Отношения Китая и Тайваня

Напомним, что Китай регулярно отправляет свои истребители, беспилотники и военные корабли в воздушное пространство и воды вокруг Тайваня с разведывательной целью и с целью запугивания.

Отметим, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на более чем 400 миллионов долларов, которую планировалось предоставить этим летом. Решение связано со сделкой с Китаем - таким образом Трамп планировал договориться о торговом соглашении и возможном саммите с главой КНР Си Цзиньпином.

Тем временем Россия помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. Речь идет о продаже военной техники и масштабных учениях для китайских воздушно-десантных войск.

Подчеркнем, что уже много лет Китай считает Тайвань частью своей территории и называет его правительство "сепаратистским". В 1949 году на Тайване укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию