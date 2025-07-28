В Китае резко отреагировали на санкции Украины: требуют "исправить ошибку"
Пекин выразил возмущение из-за санкций, которые Украина ввела против китайских компаний за сотрудничество с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.
В частности, в Пекине призвали украинскую сторону "исправить ошибку" и "устранить негативное влияние". По словам представителя, Китай выступает против односторонних санкций, которые "не имеют основания в международном праве или санкционированы Советом Безопасности ООН".
Также он подчеркнул, что Китай "решительно будет защищать законные права и интересы китайских компаний".
Напомним, вчера Украина ввела новые санкции против критических ресурсов России - под удар попали 95 предприятий и людей, которые работают на ВПК врага. Среди них 53 физических и юридических лица из Китая и других стран.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также ввел санкции в отношении пяти зарегистрированных в Китае компаний.
Кроме того, как ранее сообщал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Васюк в интервью Reuters, около 60% иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии, происходят из Китая.
Также мы писали, что из-за тесных связей Китая с Россией, которая ведёт войну против Украины, Европейский Союз ввёл санкции против двух китайских банков и пяти компаний.
В Министерстве коммерции КНР уже заявили, что такие действия "серьезно повредили торговым, экономическим и финансовым отношениям", и подчеркнули, что Пекин будет принимать необходимые меры для защиты "законных прав и интересов китайских компаний и финансовых учреждений".
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