В Китае резко отреагировали на санкции Украины: требуют "исправить ошибку"

Пекин выразил возмущение из-за санкций, которые Украина ввела против китайских компаний за сотрудничество с Россией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

В частности, в Пекине призвали украинскую сторону "исправить ошибку" и "устранить негативное влияние". По словам представителя, Китай выступает против односторонних санкций, которые "не имеют основания в международном праве или санкционированы Советом Безопасности ООН".

Также он подчеркнул, что Китай "решительно будет защищать законные права и интересы китайских компаний".

Напомним, вчера Украина ввела новые санкции против критических ресурсов России - под удар попали 95 предприятий и людей, которые работают на ВПК врага. Среди них 53 физических и юридических лица из Китая и других стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также ввел санкции в отношении пяти зарегистрированных в Китае компаний.

Кроме того, как ранее сообщал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Васюк в интервью Reuters, около 60% иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии, происходят из Китая.