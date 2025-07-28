ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Китае резко отреагировали на санкции Украины: требуют "исправить ошибку"

Понедельник 28 июля 2025 17:35
UA EN RU
В Китае резко отреагировали на санкции Украины: требуют "исправить ошибку" Фото: спикер МИД Китая Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Пекин выразил возмущение из-за санкций, которые Украина ввела против китайских компаний за сотрудничество с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

В частности, в Пекине призвали украинскую сторону "исправить ошибку" и "устранить негативное влияние". По словам представителя, Китай выступает против односторонних санкций, которые "не имеют основания в международном праве или санкционированы Советом Безопасности ООН".

Также он подчеркнул, что Китай "решительно будет защищать законные права и интересы китайских компаний".

Напомним, вчера Украина ввела новые санкции против критических ресурсов России - под удар попали 95 предприятий и людей, которые работают на ВПК врага. Среди них 53 физических и юридических лица из Китая и других стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также ввел санкции в отношении пяти зарегистрированных в Китае компаний.

Кроме того, как ранее сообщал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Васюк в интервью Reuters, около 60% иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии, происходят из Китая.

Также мы писали, что из-за тесных связей Китая с Россией, которая ведёт войну против Украины, Европейский Союз ввёл санкции против двух китайских банков и пяти компаний.

В Министерстве коммерции КНР уже заявили, что такие действия "серьезно повредили торговым, экономическим и финансовым отношениям", и подчеркнули, что Пекин будет принимать необходимые меры для защиты "законных прав и интересов китайских компаний и финансовых учреждений".

Подробнее о том, чего коснулся 18 пакет санкций ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Война в Украине Российская Федерация
Новости
ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области
ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку