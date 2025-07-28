У Китаї різко відреагували на санкції України: вимагають "виправити помилку"

Пекін висловив обурення через санкції, які Україна ввела проти китайських компаній за співпрацю з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.

Зокрема, у Пекіні закликали українську сторону "виправити помилку" та "усунути негативний вплив. За словами речника, Китай виступає проти односторонніх санкцій, які "не мають підґрунтя в міжнародному праві чи санкціоновані Радою Безпеки ООН".

Також він наголосив, що Китай "рішуче захищатиме законні права та інтереси китайських компаній".

Нагадаємо, вчора Україна запровадила нові санкції проти критичних ресурсів Росії - під удар потрапили 95 підприємств і людей, які працюють на ВПК ворога. Серед них 53 фізичні та юридичні особи з Китаю та інших країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський також ввів санкції стосовно п'яти зареєстрованих у Китаї компаній.

Крім того, як раніше повідомляв уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Васюк в інтерв’ю Reuters, близько 60% іноземних компонентів, виявлених у російській зброї, походять із Китаю.