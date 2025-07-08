Китайские детали в "Шахедах": Зеленский ответил санкциями на атаку РФ по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении пяти зарегистрированных в Китае компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента от 8 июля 2025 года № 466/2025.

Согласно документу, санкции наложены на "Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко", "Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко.", "Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.", "Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко." и "Нинбо БЛИН Мешинери Ко.".

Как пояснил Уполномоченного по санкциям Владислав Власюк, во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах "Шахед" были обнаружены компоненты китайского производства. Именно к компаниям-поставщикам этих компонентов были введены санкции.

В частности, среди компаний, попавших под санкции, - Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах", - рассказал он.

Связь Китая и Москвы

Несмотря на активные торговые связи между Китаем и Россией, Пекин неоднократно заявлял, что не поставляет вооружение ни одной из сторон в войне.

Однако с начала полномасштабного вторжения России в Украину появлялось немало свидетельств того, что Китай способствует Москве в обходе западных санкций. В частности, в сентябре 2024 года западные СМИ сообщали о наличии доказательств тайных поставок вооружения со стороны китайских компаний в Россию.

Кроме того, как ранее сообщал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Васюк в интервью Reuters, около 60% иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии, происходят из Китая.