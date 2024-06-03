Китай обвинил США в провоцировании трений из-за поддержки Тайваня и Филиппин

Китай признал важность недавно восстановленных военных коммуникаций с США в условиях эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но обвинил Вашингтон в провоцировании трений из-за поддержки Тайваня и Филиппин.

Об этом заявил министр обороны Китая Донг Цзюнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

"Мы не позволим никому принести геополитические конфликты или любую войну, горячую или холодную, в наш регион. Мы не позволим ни одной стране или ни одной силе создать конфликт и хаос в нашем регионе", - сказал он на оборонном форуме Шангри-Ла в Сингапуре.

Донг также обвинил Филиппины в том, что они намеренно провоцируют Китай, "ободренные внешними силами".

"Китай признал большую сдержанность перед лицом таких нарушений и провокаций. Но есть предел нашей сдержанности", - сказал он.

Донг встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в кулуарах Сингапурского форума. Это стало первыми личными переговорами между высокопоставленными китайскими и американскими оборонными чиновниками со времени разрыва контактов между военными двух стран в 2022 году после того, как тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что разозлило Пекин.