Китай применил водометы против филиппинских кораблей
Береговая охрана Китая в субботу, 23 марта, обстреляла из водометов филиппинские корабли в спорных водах Южно-Китайского моря. Филиппины заявили о раненых и назвали такие действия "безответственными и провокационными".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На видео, опубликованном Филиппинами, показано, как гражданское судно снабжения обливают водометами, что, по словам филиппинских военных, повлекло "значительные повреждения" и ранения персонала на судне.
Гражданское судно было нанято для пополнения запасов филиппинских военных на корабле, стоящем на мели. Этот корабль Филиппины используют для ужесточения своих претензий на суверенитет.
По словам филиппинских военных, его сопровождали два корабля ВМС и два корабля береговой охраны.
Береговая охрана Филиппин сообщила, что один из ее кораблей оцепили корабль береговой охраны Китая и два корабля китайской морской милиции.
Береговая охрана Китая заявила, что филиппинские суда проигнорировали неоднократные предупреждения и "ворвались силой". Она говорит, что вся ответственность за произошедшее лежит на Филиппинах.
Специальная группа Филиппин из Южно-Китайского моря заявила, что "скрытые угрозы или вражда" не помешают стране реализовать свои законные права на ее морские зоны.
Китай и Филиппины
В последние годы отношения Филиппин и Китая напряжены из-за политики президента Фердинанда Маркоса-младшего, который избрал курс на сближение с США.
В октябре 2023 года Флиппины заявили, что китайские суда совершили опасные маневры , что привело к столкновению с двумя их кораблями.
В начале марта 2024 года четверо филиппинских военнослужащих были ранены после того, как два китайских корабля береговой охраны применили водометы против судна, зафрахтованного филиппинскими военными для операции по пополнению запасов.
Министр обороны Филиппин Джильберто Теодоро приказал военным применять новую стратегию защиты территории и экономических интересов страны после последнего столкновения с китайскими кораблями.
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