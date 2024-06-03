Китай звинуватив США у провокуванні тертя через підтримку Тайваню і Філіппін

Китай визнав важливість нещодавно відновлених військових комунікацій зі США в умовах ескалації напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, але звинуватив Вашингтон у провокуванні непорозумінь через підтримку Тайваню і Філіппін.

Про це заявив міністр оборони Китаю Донг Цзюнь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

"Ми не дозволимо нікому принести геополітичні конфлікти або будь-яку війну, гарячу чи холодну, в наш регіон. Ми не дозволимо жодній країні або жодній силі створити конфлікт і хаос у нашому регіоні", - сказав він на оборонному форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі.

Донг також звинуватив Філіппіни у тому, що вони навмисно провокують Китай, "підбадьорені зовнішніми силами".

"Китай визнав велику стриманість перед обличчям таких порушень і провокацій. Але є межа нашій стриманості", - сказав він.

Донг зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном в кулуарах Сінгапурського форуму. Це стало першими особистими переговорами між високопоставленими китайськими та американськими оборонними чиновниками з часу розриву контактів між військовими двох країн у 2022 році після того, як тодішній спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, що розлютило Пекін.