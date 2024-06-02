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Китай пригрозил силой "разгромить" независимость Тайваня

Сингапур, Воскресенье 02 июня 2024 13:46
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Китай пригрозил силой "разгромить" независимость Тайваня Фото: министр обороны Китая Дон Цзюнь (x.com/IISS_org)
Автор: Наталья Юрченко

Китай снова прибег к запугиваниям в отношении Тайваня. Пекин пообещал силой "разгромить" независимость острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Китая Дон Цзюня, которого цитирует DW.

Соответствующее заявление глава Минобороны Китая сделал на конференции по безопасности "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре. По его словам, Пекин якобы настроен на "мирное воссоединение", но "силы независимости" Тайваня препятствуют этому.

Он сказал, что армия Китая будет действовать "решительно", чтобы предотвратить независимость Тайваня. Также он обвинил власти Тайваня в якобы разрушении китайского единства.

"Эти сепаратисты недавно сделали фанатические заявления, демонстрирующие их измену китайской нации и своих предков. Они будут прибиты к столбу позора в истории", - сказал китайский министр.

Кроме того, Цзюнь заявил, что поддерживающим независимость Тайваня грозит самоуничтожение.

Реакция Тайваня

Совет Тайваня, отвечающий за политику острова в отношении Китая, заявил, что осуждает "провокационные и иррациональные" комментарии китайского министра.

"Это объективный факт, что две стороны Тайваньского пролива не подчиняются друг другу, и это тоже статус-кво в проливе", - говорится в сообщении.

Конфликт между Тайванем и Китаем

Стоит отметить, что Тайвань считает себя отдельным государством, но Китай в свою очередь называет остров частью своих территорий. Пекин называет власть Тайваня сепаратистами и угрожает войной.

США оказывают Тайваню помощь, в том числе и военную. Поэтому на этом фоне между США и Китаем тоже обостряется конфликт.

Недавно Китай провел масштабные военные учения у Тайваня с имитациями атаки. Более того, зачем Пекину такие учения и возможно ли вторжение - в материале РБК-Украина.

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