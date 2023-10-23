Филиппины обвиняют Китай в столкновении с их судами в Южно-Китайском море

Флиппины заявили, что китайские суда совершили опасные маневры, что привело к столкновению с двумя их кораблями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Инцидент произошел в Южно-Китайском море. По словам официальных лиц Филиппин, их судно поставки двигалось к военной базе во Второй мели Томаса, когда ему был заблокирован путь китайским судном береговой охраны, после чего произошло столкновение. Еще один китайский катер врезался в патрульный корабль Филиппин, сопровождавший судно снабжения.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало, но Филиппины назвали действия Китая "опасными, безответственными и незаконными" и заявили, что жизнь членов экипажа оказалась под угрозой.

Администрация безопасности на море Китая тем временем заявила, что Филиппины несут полную ответственность за инцидент и что судно снабжения намеренно пересекло путь китайского судна береговой охраны, что якобы привело к контакту с его носом.

Китай и Филиппины

В последнее время отношения Филиппин и Китая напряжены из-за политики президента Фердинанда Маркоса-младшего, который избрал курс на сближение с США.

В начале года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая на Тайвань. Позже они вместе с Австралией провели совместные морские учения.

А в марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.

Кроме этого, Китай имеет претензии на все Южно-Китайское море, в то время как по международному праву оно распределено между несколькими государствами. Так, в конце сентября Китай установил "плавающий барьер" неподалеку от Филиппин, чем помешал их рыбачьим лодкам выходить в море и работать.

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