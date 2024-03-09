Филиппины сменили оборонную стратегию на фоне конфликта с Китаем

Министр обороны Филиппин Джильберто Теодоро приказал военным применять новую стратегию защиты территории и экономических интересов страны после последнего столкновения с китайскими кораблями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы развиваем нашу способность защищать и охранять всю нашу территорию и исключительную экономическую зону, чтобы гарантировать, что наш народ и все будущие поколения филиппинцев смогут свободно пожинать и пользоваться богатствами природных ресурсов, по праву принадлежащих нам", - сказал Теодоро.

Что предшествовало

В начале этой недели четверо филиппинских военнослужащих были ранены после того, как два китайских корабля береговой охраны применили водометы против судна , зафрахтованного филиппинскими военными для операции по пополнению запасов.

В Маниле заявили, что филиппинский и китайский корабли столкнулись, когда китайские суда совершили "опасные блокирующие маневры".

Филиппины и Китай протестуют против торговли после очередного столкновения кораблей.

Новая стратегия Филиппин

По данным издания, комплексная концепция обороны архипелага, представленная министром обороны в январе, является частью усилий по модернизации военного потенциала стран Юго-Восточной Азии и координации усилий правительства, направленных на предоставление гражданам и компаниям Филиппин и уполномоченным правительством лицам возможности беспрепятственной разведки природных ресурсов в пределах СЭЗ.

В заявлении Офиса связи президента Филиппин Фердинанда Маркоса, заявили, что эта стратегия была принята администрацией президента в рамках ее общегосударственного подхода к решению морского спора с Китаем.

"Это стратегическое действие, которое не требует постоянных директив для его осуществления", - сказал Теодоро.

Напомним, что мы писали, что администрация американского президента Джо Байдена планирует выделить более 7 миллиардов долларов на финансирование трех тихоокеанских островных государств, с которыми Соединенные Штаты поддерживают экономические и оборонные связи.

Этим решением США хотят снизить влияние Китая в регионе.

Напомним, ранее мы писали, что Китай активизировал военные действия против Тайваня в "серой зоне", насыщая районы вокруг острова воздушными шарами, беспилотниками и гражданскими судами.

Таким образом, Пекин пытается истощить противника накануне потенциальной открытой войны.

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