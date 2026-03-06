ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай отрицает двойные стандарты в реагировании на войну в Иране и в Украине

15:50 06.03.2026 Пт
3 мин
Пекин объяснил свою позицию по международным конфликтам
aimg Татьяна Степанова
Китай отрицает двойные стандарты в реагировании на войну в Иране и в Украине Фото: спикер МИД Китая Мао Нин (Getty Images)

Китай утверждает, что во всех международных военных конфликтах выступает за защиту гражданского населения и урегулирование разногласий путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Китая Мао Нин во время брифинга.

Спикера МИД спросили, не является ли разница в реагировании Китая на события в Иране и российскую войну против Украины проявлением двойных стандартов во внешней политике Пекина.

"То, что вы сказали, не соответствует действительности. Китай последовательно придерживается позиции решать разногласия и споры путем диалога и консультаций, не прибегать к произвольному применению силы и защищать гражданское население в военных конфликтах", - сказала Мао Нин.

При этом спикер призвала ориентироваться на предложенные лидером Китая Си Цзиньпином четыре принципа для урегулирования российско-украинской войны.

Среди них: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН, серьезное восприятие законных беспокойств по безопасности всех стран и поддержка любых усилий, направленных на мирное урегулирование.

"Предложенные председателем КНР Си Цзиньпином четыре принципа и опубликованные Китаем ранее позиционные документы полностью отражают нашу позицию, на которую вы можете ссылаться", - добавила Мао Нин.

Позиция Китая относительно войны в Украине и в Иране

Напомним, Китай занимает нейтральную позицию относительно войны России против Украины, публично не называет агрессора и жертву и не осуждает демонстративных нарушений РФ международных правил и военных преступлений в Украине.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай играет решающую роль в поддержке агрессии РФ в Украине. По его словам, Пекин способен положить конец войне всего одним звонком в Москву.

Отметим, что недавно глава МИ6 Ричард Мур сказал, что именно Китай обеспечил России наиболее существенную поддержку в ее войне, развязанной против Украины. Причем он подчеркнул, что продолжение войны как раз происходит из-за помощи Китая, которая поступает до сих пор.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Пекин не заинтересован в завершении войны России против Украины.

Китай в ответ отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает за мирные переговоры и якобы прилагает усилия для остановки войны.

В то же время Китай решительно выступил против войны на Ближнем Востоке.

Пекин даже направил специального посланника на Ближний Восток для посредничества в конфликте между США, Израилем и Ираном, чтобы остановить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Китай Иран Война в Украине
Новости
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине