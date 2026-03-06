Китай отрицает двойные стандарты в реагировании на войну в Иране и в Украине

Китай утверждает, что во всех международных военных конфликтах выступает за защиту гражданского населения и урегулирование разногласий путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Китая Мао Нин во время брифинга.

Спикера МИД спросили, не является ли разница в реагировании Китая на события в Иране и российскую войну против Украины проявлением двойных стандартов во внешней политике Пекина.

"То, что вы сказали, не соответствует действительности. Китай последовательно придерживается позиции решать разногласия и споры путем диалога и консультаций, не прибегать к произвольному применению силы и защищать гражданское население в военных конфликтах", - сказала Мао Нин.

При этом спикер призвала ориентироваться на предложенные лидером Китая Си Цзиньпином четыре принципа для урегулирования российско-украинской войны.

Среди них: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН, серьезное восприятие законных беспокойств по безопасности всех стран и поддержка любых усилий, направленных на мирное урегулирование.

"Предложенные председателем КНР Си Цзиньпином четыре принципа и опубликованные Китаем ранее позиционные документы полностью отражают нашу позицию, на которую вы можете ссылаться", - добавила Мао Нин.