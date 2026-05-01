Китай призвал США "сделать правильный выбор" в отношении Тайваня ради мира в мире

Министр иностранных дел Китая Ван И во время разговора с государственным секретарем США Марко Рубио призвал Вашингтон "сделать правильный выбор" в вопросе Тайваня.

Телефонный разговор Ван И и Рубио состоялся в четверг, 30 апреля, за несколько недель до запланированного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

"Вопрос Тайваня касается ключевых интересов Китая. США должны придерживаться своих обещаний и сделать правильный выбор, чтобы открыть новое пространство для китайско-американского сотрудничества и приложить надлежащие усилия для мира во всем мире", - отметил глава МИД Китая.

Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос остается "самым большим источником риска" в отношениях между двумя странами.

"Обе стороны должны защищать трудно добытую стабильность, хорошо подготовиться к важным встречам на высоком уровне, расширять сотрудничество и урегулировать разногласия", - подчеркнул он.