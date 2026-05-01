Китай призвал США "сделать правильный выбор" в отношении Тайваня ради мира в мире

09:36 01.05.2026 Пт
2 мин
Пекин подчеркнул, что США должны придерживаться своих обещаний
aimg Татьяна Степанова
Китай призвал США "сделать правильный выбор" в отношении Тайваня ради мира в мире Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)

Министр иностранных дел Китая Ван И во время разговора с государственным секретарем США Марко Рубио призвал Вашингтон "сделать правильный выбор" в вопросе Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Телефонный разговор Ван И и Рубио состоялся в четверг, 30 апреля, за несколько недель до запланированного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

"Вопрос Тайваня касается ключевых интересов Китая. США должны придерживаться своих обещаний и сделать правильный выбор, чтобы открыть новое пространство для китайско-американского сотрудничества и приложить надлежащие усилия для мира во всем мире", - отметил глава МИД Китая.

Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос остается "самым большим источником риска" в отношениях между двумя странами.

"Обе стороны должны защищать трудно добытую стабильность, хорошо подготовиться к важным встречам на высоком уровне, расширять сотрудничество и урегулировать разногласия", - подчеркнул он.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Напомним, отношения между Китаем и Тайванем остаются напряженными с 2016 года, когда на острове к власти пришла Демократическая прогрессивная партия, выступающая за большую автономию от Пекина.

После этого Китай сократил официальные контакты и усилил военное присутствие вблизи острова.

Пекин считает Тайвань своей территорией и не исключает силового сценария "воссоединения", тогда как Тайбэй настаивает на собственном суверенитете.

Президент Тайваня Лай Цзиндэ неоднократно заявлял о готовности защищать страну, а Китай параллельно усиливает давление - от военных учений и полетов авиации до экономических и дипломатических ограничений.

В то же время Пекин открыто предупреждает США и их союзников о последствиях поддержки Тайваня и обещает "жесткий отпор" в случае поставок оружия.

На этом фоне западные разведки допускают возможность военного вторжения на Тайвань уже в 2026 году, что делает любые сигналы о "потеплении" в отношениях особенно чувствительными.

Россия массированно атаковала Одессу, в городе горят высотки
Россия массированно атаковала Одессу, в городе горят высотки
