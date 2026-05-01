Китай закликав США "зробити правильний вибір" щодо Тайваню задля миру у світі

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час розмови з державним секретарем США Марко Рубіо закликав Вашингтон "зробити правильний вибір" у питанні Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Телефонна розмова Ван Ї та Рубіо відбулася в четвер, 30 квітня, за кілька тижнів до запланованого саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

"Питання Тайваню стосується ключових інтересів Китаю. США повинні дотримуватися своїх обіцянок і зробити правильний вибір, щоб відкрити новий простір для китайсько-американського співробітництва та докласти належних зусиль для миру в усьому світі", - зазначив глава МЗС Китаю.

Ван Ї підкреслив, що тайванське питання залишається "найбільшим джерелом ризику" у відносинах між двома країнами.

"Обидві сторони повинні захищати важко здобуту стабільність, добре підготуватися до важливих зустрічей на високому рівні, розширювати співпрацю та врегулювати розбіжності", - наголосив він.