Китай закликав США "зробити правильний вибір" щодо Тайваню задля миру у світі

09:36 01.05.2026 Пт
Пекін наголосив, що США повинні дотримуватися своїх обіцянок
aimg Тетяна Степанова
Китай закликав США "зробити правильний вибір" щодо Тайваню задля миру у світі Фото: міністр закордонних справ Китаю Ван Ї (Getty Images)

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час розмови з державним секретарем США Марко Рубіо закликав Вашингтон "зробити правильний вибір" у питанні Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Телефонна розмова Ван Ї та Рубіо відбулася в четвер, 30 квітня, за кілька тижнів до запланованого саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

"Питання Тайваню стосується ключових інтересів Китаю. США повинні дотримуватися своїх обіцянок і зробити правильний вибір, щоб відкрити новий простір для китайсько-американського співробітництва та докласти належних зусиль для миру в усьому світі", - зазначив глава МЗС Китаю.

Ван Ї підкреслив, що тайванське питання залишається "найбільшим джерелом ризику" у відносинах між двома країнами.

"Обидві сторони повинні захищати важко здобуту стабільність, добре підготуватися до важливих зустрічей на високому рівні, розширювати співпрацю та врегулювати розбіжності", - наголосив він.

Конфлікт між Китаєм і Тайванем

Нагадаємо, відносини між Китаєм і Тайванем залишаються напруженими з 2016 року, коли на острові до влади прийшла Демократична прогресивна партія, яка виступає за більшу автономію від Пекіна.

Після цього Китай скоротив офіційні контакти та посилив військову присутність поблизу острова.

Пекін вважає Тайвань своєю територією та не виключає силового сценарію "возз’єднання", тоді як Тайбей наполягає на власному суверенітеті.

Президент Тайваню Лай Цзінде неодноразово заявляв про готовність захищати країну, а Китай паралельно посилює тиск - від військових навчань і польотів авіації до економічних і дипломатичних обмежень.

Водночас Пекін відкрито попереджає США та їхніх союзників про наслідки підтримки Тайваню і обіцяє "жорстку відсіч" у разі постачання зброї.

На цьому тлі західні розвідки допускають можливість військового вторгнення на Тайвань вже у 2026 році, що робить будь-які сигнали про "потепління" у відносинах особливо чутливими.

Росія масовано атакувала Одесу, у місті палають висотки
Росія масовано атакувала Одесу, у місті палають висотки
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Роман Коткореспондент РБК-Україна Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге