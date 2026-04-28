Тайвань перешел в состояние повышенной готовности из-за фиксации кораблей Китая

08:00 28.04.2026 Вт
3 мин
Сколько кораблей Китая вокруг Тайваня по состоянию на вторник?
aimg Эдуард Ткач
Иллюстративное фото: китайские корабли (Getty Images)

Тайвань в понедельник вечером обнаружил два китайских военных корабля, которые находились в водах вблизи островов Пэнху в Тайваньском проливе. На этом фоне страна направила свои ВМС и ВВС для наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Китай вывел в море секретный корабль проекта 076, который несет беспилотники

В Минобороны Тайваня рассказали, что вечером 27 апреля китайский эсминец и фрегат вошли в воды к юго-западу от островов Пэнху, где расположены крупные военно-морские и военно-воздушные тайваньские базы.

Не вдаваясь в подробности, в министерстве добавили, что военные Тайваня "внимательно следили за формированием и приняли соответствующие меры, используя военно-морские и военно-воздушные силы". Также там показали цветные аэрофотоснимки обоих кораблей, но не указали их точное местоположение.

Уже во вторник утром Минобороны Тайваня в своем ежедневном обзоре активности Китая за 24 часа сообщило, что вокруг острова сейчас действуют 9 китайских военных кораблей, а также были обнаружены 22 военных самолета.

В Минобороны Китая не сразу ответили на запрос о комментарии. Ранее в этом месяце там говорили, что регулярные военные действия Китая вокруг Тайваня "полностью оправданы и разумны", а любая напряженность является виной правительства в Тайбэе.

Тут важно добавить, что Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою территорию. И как пишет Reuters, страна ежедневно направляет свои военные корабли и самолеты в воды и небо вокруг острова, что вызывает осуждение со стороны тайваньского правительства. Тайбэй в свою очередь отвергает претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только жители острова могут сами решить свою судьбу.

Что говорит лидер Тайваня о действиях Китая

Сегодня во вторник президент Тайваня Лай Чинг-те заявил, что китайские операции в "серой зоне" - это нерегулярная тактика, которая направлена на истощение противника без применения открытых боевых действий. Он подчеркнул, что психологическое давление усиливается с каждым днем.

Также он анонсировал, что возможности береговой охраны Тайваня будут усилены. По словам Лая, это включает в себя интегрированные возможности наблюдения за морякам и воздухом, а также расширенное использование дронов, радиолокационных систем нового поколения и инфракрасных тепловизионных систем.

Риск войны Китая против Тайваня

Напомним, в конце 2025 года СМИ сославшись на западные разведслужбы писали, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в ноябре 2026 года. В частности, Пекин может пойти на такой шаг в случае внутренних беспорядков в США после промежуточных выборов 3 ноября 2026 года.

Также мы писали, что президент Тайваня в новогоднем обращении тоже сказал, что 2026 год может быть решающим на фоне военных учений Китая. Он подчеркнул, что Тайвань решительно настроен защищать свой суверенитет и усиливать оборону.

Морской терминал и НПЗ в Туапсе вновь под атакой дронов: горят резервуары
Морской терминал и НПЗ в Туапсе вновь под атакой дронов: горят резервуары
