Тайвань перешел в состояние повышенной готовности из-за фиксации кораблей Китая

Тайвань в понедельник вечером обнаружил два китайских военных корабля, которые находились в водах вблизи островов Пэнху в Тайваньском проливе. На этом фоне страна направила свои ВМС и ВВС для наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Минобороны Тайваня рассказали, что вечером 27 апреля китайский эсминец и фрегат вошли в воды к юго-западу от островов Пэнху, где расположены крупные военно-морские и военно-воздушные тайваньские базы.

Не вдаваясь в подробности, в министерстве добавили, что военные Тайваня "внимательно следили за формированием и приняли соответствующие меры, используя военно-морские и военно-воздушные силы". Также там показали цветные аэрофотоснимки обоих кораблей, но не указали их точное местоположение.

Уже во вторник утром Минобороны Тайваня в своем ежедневном обзоре активности Китая за 24 часа сообщило, что вокруг острова сейчас действуют 9 китайских военных кораблей, а также были обнаружены 22 военных самолета.

В Минобороны Китая не сразу ответили на запрос о комментарии. Ранее в этом месяце там говорили, что регулярные военные действия Китая вокруг Тайваня "полностью оправданы и разумны", а любая напряженность является виной правительства в Тайбэе.

Тут важно добавить, что Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою территорию. И как пишет Reuters, страна ежедневно направляет свои военные корабли и самолеты в воды и небо вокруг острова, что вызывает осуждение со стороны тайваньского правительства. Тайбэй в свою очередь отвергает претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только жители острова могут сами решить свою судьбу.

Что говорит лидер Тайваня о действиях Китая

Сегодня во вторник президент Тайваня Лай Чинг-те заявил, что китайские операции в "серой зоне" - это нерегулярная тактика, которая направлена на истощение противника без применения открытых боевых действий. Он подчеркнул, что психологическое давление усиливается с каждым днем.

Также он анонсировал, что возможности береговой охраны Тайваня будут усилены. По словам Лая, это включает в себя интегрированные возможности наблюдения за морякам и воздухом, а также расширенное использование дронов, радиолокационных систем нового поколения и инфракрасных тепловизионных систем.