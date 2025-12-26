Китай ввел санкции против американских компаний за продажу оружия Тайваню
Министерство иностранных дел Китая объявило о введении санкций против 10 человек и 20 американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что под китайские санкции, в частности, попал филиал Boeing в Сент-Луисе, Northrop Grumman Systems Corporation и L3Harris Maritime Services.
Меры предусматривают замораживание всех активов, которые компании и лица имеют в Китае, а также запрет отечественным организациям и лицам вести с ними бизнес.
В МИД Китая добавили, что лицам, находящимся в санкционном списке, также запрещено въезжать в страну.
"Вопрос Тайваня является основой ключевых интересов Китая и первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях. Любые провокационные действия, пересекающие черту в вопросе Тайваня, встретят решительную реакцию со стороны Китая", - заявил спикер китайского МИДа.
Помощь Тайваню от США
Напомним, недавно мы сообщали, что США утвердили крупнейший в истории пакет военной помощи для Тайваня. Его сумма составит 11,1 миллиарда долларов, а само решение считается самым масштабным за всю историю американо-тайваньских отношений.
Ранее США представили стратегию предотвращения конфликта с Китаем из-за Тайваня. Администрация Трампа изложила свой подход к этому вопросу в официальном документе "Стратегия национальной безопасности", опубликованном 5 декабря.
Представитель управления по делам Тайваня Китая Пэн Циньэнь заявил, что Пекин не исключает применения силы против острова, одновременно выражая готовность к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы".
Стоит отметить, что Китай уже много лет считает Тайвань своей частью и называет его правительство "сепаратистским". Исторически на острове с 1949 года укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну.
Зато власти Тайбэя настаивают, что Тайвань является суверенным государством с собственными политической и экономической системой.
Народно-освободительная армия КНР регулярно проводит масштабные учения в районе Тайваньского пролива, отрабатывая сценарии блокады острова и возможного вторжения.
В то же время западные разведывательные службы предупреждают, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в ноябре 2026 года.