Китай вывел в море секретный корабль проекта 076, который несет беспилотники

06:01 22.04.2026 Ср
2 мин
Это судно считается одним из основных инструментов для будущей операции против Тайваня
aimg Филипп Бойко
Фото: носитель беспилотников "Сычуань" (Синьхуа)

Китай отправил свой новейший десантный корабль "Сычуань", который называют "носителем беспилотников", в Южнокитайское море. Судно отправилось для проведения важных испытаний в зоне высокого военного напряжения, когда США и Филиппины проводят в регионе свои учения.

Появление "Сычуаня" в этот момент не выглядит случайным, отмечает издание. Официальный аккаунт ВМС Китая в Weibo обнародовал детали:

"Сычуань, первый в нашей стране десантный корабль типа 076, отправился из Шанхая в соответствующие воды Южнокитайского моря для проведения научно-исследовательских испытаний и учебных миссий, проверяя работоспособность нескольких бортовых систем и платформ".

Военные КНР пытаются снизить градус напряжения в заявлениях. В коротком сообщении добавили:

"Это обычные межрегиональные испытания и учебные учения, организованные в соответствии с общим планом строительства судна, и не направлены на какую-то конкретную цель".

Секретное оружие типа 076

"Сычуань" - это не просто десантное судно, а корабль нового уровня. Его считают ключевым инструментом для будущей операции против Тайваня. Судно прошло первые ходовые испытания еще в ноябре.

Что может нести этот гигант:

  • большое количество ударных и разведывательных беспилотников;
  • десантные катера и бронетехнику;
  • вертолеты и самолеты поддержки;
  • подразделения морской пехоты.

Корабль спроектирован так, чтобы обеспечить преимущество при высадке десанта. Наличие катапульт или специальных систем для БПЛА делает его уникальным в своем классе.

Еще новости по этой теме

Из-за Китая, КНДР и войны в Иране Япония впервые за 80 лет не может положиться на США, поэтому начинает продажу летального оружия собственного производства другим странам. Премьер страны Санаэ Такаичи на заседании кабинета министров в Токио окончательно отменила давние ограничения на экспорт оружия.

По данным разведки США, Китай готовит поставки систем ПВО Ирану. Речь идет, в частности, о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК), которые могут представлять угрозу для низколетящих военных самолетов и уже использовались во время недавнего конфликта между Ираном и США.

