Китай вывел в море секретный корабль проекта 076, который несет беспилотники

Китай отправил свой новейший десантный корабль "Сычуань", который называют "носителем беспилотников", в Южнокитайское море. Судно отправилось для проведения важных испытаний в зоне высокого военного напряжения, когда США и Филиппины проводят в регионе свои учения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
Появление "Сычуаня" в этот момент не выглядит случайным, отмечает издание. Официальный аккаунт ВМС Китая в Weibo обнародовал детали:
"Сычуань, первый в нашей стране десантный корабль типа 076, отправился из Шанхая в соответствующие воды Южнокитайского моря для проведения научно-исследовательских испытаний и учебных миссий, проверяя работоспособность нескольких бортовых систем и платформ".
Военные КНР пытаются снизить градус напряжения в заявлениях. В коротком сообщении добавили:
"Это обычные межрегиональные испытания и учебные учения, организованные в соответствии с общим планом строительства судна, и не направлены на какую-то конкретную цель".
"Сычуань" - это не просто десантное судно, а корабль нового уровня. Его считают ключевым инструментом для будущей операции против Тайваня. Судно прошло первые ходовые испытания еще в ноябре.
Что может нести этот гигант:
Корабль спроектирован так, чтобы обеспечить преимущество при высадке десанта. Наличие катапульт или специальных систем для БПЛА делает его уникальным в своем классе.
Из-за Китая, КНДР и войны в Иране Япония впервые за 80 лет не может положиться на США, поэтому начинает продажу летального оружия собственного производства другим странам. Премьер страны Санаэ Такаичи на заседании кабинета министров в Токио окончательно отменила давние ограничения на экспорт оружия.
По данным разведки США, Китай готовит поставки систем ПВО Ирану. Речь идет, в частности, о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК), которые могут представлять угрозу для низколетящих военных самолетов и уже использовались во время недавнего конфликта между Ираном и США.