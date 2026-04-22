Китай вивів у море секретний корабель проєкту 076, який несе безпілотники

Поява "Сичуаня" у цей момент не виглядає випадковою, зазначає видання. Офіційний акаунт ВМС Китаю у Weibo оприлюднив деталі:

"Сичуань, перший у нашій країні десантний корабель типу 076, вирушив з Шанхаю до відповідних вод Південнокитайського моря для проведення науково-дослідних випробувань та навчальних місій, перевіряючи працездатність кількох бортових систем та платформ".

Військові КНР намагаються знизити градус напруги у заявах. У короткому повідомленні додали:

"Це звичайні міжрегіональні випробування та навчальні навчання, організовані відповідно до загального плану будівництва судна, і не спрямовані на якусь конкретну ціль".

Секретна зброя типу 076

"Сичуань" - це не просто десантне судно, а корабель нового рівня. Його вважають ключовим інструментом для майбутньої операції проти Тайваню. Судно пройшло перші ходові випробування ще у листопаді.

Що може нести цей гігант:

велику кількість ударних та розвідувальних безпілотників;

десантні катери та бронетехніку;

вертольоти та літаки підтримки;

підрозділи морської піхоти.

Корабель спроєктований так, щоб забезпечити перевагу під час висадки десанту. Наявність катапульт або спеціальних систем для БПЛА робить його унікальним у своєму класі.