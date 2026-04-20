США начали рекордные военные учения с Филиппинами для противодействия Китаю

США начали свои крупнейшие оборонные учения с Филиппинами, что подчеркивает важность для Вашингтона военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Нынешние военные учения "Баликатан" также привлекут рекордное количество военнослужащих: страны-участницы отправят более 17 000 военных на морские учения и учения с боевыми стрельбами. Среди них Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Франция.

Начало ежегодных военных учений США и Филиппин состоялось через день после того, как Китай отправил группу военных кораблей для проведения учений в западной части Тихого океана, а Япония впервые присоединилась к учениям "Баликатан".

"Несмотря на вызовы в других частях мира, сосредоточенность Соединенных Штатов на Индо-Тихоокеанском регионе и наша непоколебимая преданность Филиппинам остаются непоколебимыми", - заявил генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты США Кристиан Вортман во время открытия учений в штаб-квартире филиппинских войск в Маниле.

Перед учениями США высказались успокаивающе. Представитель мероприятия, полковник США Роберт Банн, ранее отметил важность региона и преданности Америки своим союзникам.

Ожидается, что министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в следующем месяце также будет наблюдать за учениями по затоплению судов.

Контекст учений на фоне мировых конфликтов

Как отмечает издание, расширенные учения проводятся на фоне новой напряженности в иранской войне. Конфликт вызвал резкий рост цен на сырую нефть, что грозит замедлить экономический рост во всей Азии. Он также обострил отношения США с союзниками, одновременно ослабив Вашингтон перед противниками.

Военные учения также проводятся на фоне продолжающейся напряженности между Китаем и ключевыми союзниками США в Азии. На прошлой неделе Пекин обвинил Токио в разжигании "проблем" присутствием судна Сил самообороны Японии в Тайваньском проливе.

Bloomberg пишет, что Китай и Филиппины оказались в споре в спорном Южнокитайском море, а вероятное использование Пекином цианида и вспышек недавно разожгло напряженность.

Поэтому пока филиппинское правительство спорит с Китаем, президент страны Фердинанд Маркос-младший укрепил оборонный союз с США, а также недавно заключил военные соглашения с Францией, Канадой и Новой Зеландией.

Расширение нынешних учений "свидетельствует о том, что все больше стран работают над достижением общей цели, а именно поддержки свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - заявила военный представитель Филиппин полковник Франсель Маргарет Падилья.

Вооруженные силы страны Юго-Восточной Азии также утверждают, что учения не основываются ни на каком геополитическом соперничестве.