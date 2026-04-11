Китай готовит поставку систем ПВО Ирану, - разведка США

По оценкам американской разведки, Китай может усилить военную поддержку Ирана, передав системы ПВО, что потенциально изменит баланс в регионе после хрупкого перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По информации трех источников, знакомых с последними оценками разведки, речь идет, в частности, о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК), которые могут представлять угрозу для низколетящих военных самолетов и уже использовались во время недавнего конфликта между Ираном и США.

Отмечается, что поставки могут осуществляться через третьи страны, чтобы скрыть реальное происхождение грузов.

Кроме того, существует вероятность того, что Иран может использовать период перемирия для пополнения запасов вооружений с помощью внешних партнеров.

В Пекине эти обвинения отрицают. Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что Китай "никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта".

"Как ответственная великая держава, Китай последовательно выполняет свои международные обязательства. Мы призываем американскую сторону воздержаться от безосновательных обвинений, злонамеренного установления связей и сенсационности; мы надеемся, что соответствующие стороны приложат больше усилий, чтобы помочь деэскалации напряженности", - заявил представитель.

В то же время американские источники предполагают, что Китай продолжает поставлять Ирану технологии двойного назначения, которые позволяют развивать военные системы, хотя прямые поставки вооружений означали бы существенное обострение ситуации.

Кроме того, источники отметили, что китайская сторона также может аргументировать, что системы противовоздушной обороны имеют оборонительный, а не наступательный характер, тем самым отличая свою поддержку от поддержки России.