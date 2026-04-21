Япония начинает массовую продажу летального оружия из-за опасных соседей

06:54 21.04.2026 Вт
3 мин
Из-за Китая, КНДР и войны в Иране Япония впервые за 80 лет не может положиться на США
Филипп Бойко
Япония начинает массовую продажу летального оружия из-за опасных соседей Фото: японские силы самообороны (Getty Images)

Япония официально разрешила продажу летального оружия собственного производства другим странам. Этот шаг фактически ставит точку в эпохе послевоенного пацифизма, который длился более восьми десятилетий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

Читайте также: США начали рекордные военные учения с Филиппинами для противодействия Китаю

Премьер страны Санаэ Такаичи на заседании кабинета министров в Токио окончательно отменила давние ограничения на экспорт оружия. Страна уже заключила рекордное соглашение с Австралией на поставку военных кораблей на сумму 6,5 миллиарда долларов.

Глава правительства объяснила, что среда безопасности стала слишком сложной.

"Ни одна страна сейчас не может самостоятельно защитить свой мир и безопасность", - заявила Такаичи.

Токио больше не полагается на США

Главный партнер Токио - Вашингтон - становится непредсказуемым. Администрация Дональда Трампа недавно вывела часть военных активов из Азии. Это вызвало шок в японском правительстве. Теперь страна стремится показать Китаю, России и КНДР, что демократии Тихого океана имеют собственную цепь поставок оружия.

Эксперты называют это моментом истины. Профессор Университета Кейо Мичито Цуруока высказался так:

"Идея о том, что США будут отстаивать мировой порядок, оказалась своеобразной иллюзией, и это очень неудобная реальность. Сейчас Япония спешит найти жизнеспособные альтернативы для собственной безопасности и обороны".

Фрегаты для Филиппин и подводные лодки для Индонезии

Новые правила развязывают руки японскому оборонному бизнесу. Теперь компании могут продавать летальное вооружение непосредственно 17 странам.

Что именно Япония планирует поставлять:

  • современные фрегаты для Филиппин;
  • подводные лодки для Индонезии;
  • системы ПВО и высокотехнологичное оборудование.

Однако определенные ограничения остаются. Япония до сих пор запрещает передачу оружия странам, где ведутся активные боевые действия. Исключение возможно только в случае, если под угрозой окажется национальная безопасность самой Японии.

Такаичи уверяет, что страна не становится агрессором. Она утверждает: "Нет абсолютно никаких изменений в нашей приверженности соблюдению пути и фундаментальных принципов, которых мы придерживаемся как мирная нация более 80 лет после войны".

Реакция Китая и роль НАТО

В Пекине уже обвинили Токио в возрождении милитаризма времен Второй мировой войны. Напряженность растет физически: в прошлую пятницу японский корабль прошел через Тайваньский пролив. В ответ Китай отправил суда в префектуру Кагосима.

На этом фоне НАТО демонстрирует солидарность с Токио. Представительница Норвегии при Альянсе Анита Нергаард назвала решение Японии "действительно ценным для всей Европы".

Что еще известно на тему оружия Японии

Токио уже активно сотрудничает с Киевом на ниве разработки современных дронов. Первые беспилотники-перехватчики Terra A1 уже охотятся на иранские "Шахеды". Это дрон производства украинской компании, в которую инвестировали японцы.

Также на опыте войны в Украине Япония разработала собственный тренировочный БПЛА. Он стоит всего 450 долларов и позволяет операторам свободно тренироваться не боясь разбить дорогую технику.

Новости
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию