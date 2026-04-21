Япония начинает массовую продажу летального оружия из-за опасных соседей
Япония официально разрешила продажу летального оружия собственного производства другим странам. Этот шаг фактически ставит точку в эпохе послевоенного пацифизма, который длился более восьми десятилетий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.
Премьер страны Санаэ Такаичи на заседании кабинета министров в Токио окончательно отменила давние ограничения на экспорт оружия. Страна уже заключила рекордное соглашение с Австралией на поставку военных кораблей на сумму 6,5 миллиарда долларов.
Глава правительства объяснила, что среда безопасности стала слишком сложной.
"Ни одна страна сейчас не может самостоятельно защитить свой мир и безопасность", - заявила Такаичи.
Токио больше не полагается на США
Главный партнер Токио - Вашингтон - становится непредсказуемым. Администрация Дональда Трампа недавно вывела часть военных активов из Азии. Это вызвало шок в японском правительстве. Теперь страна стремится показать Китаю, России и КНДР, что демократии Тихого океана имеют собственную цепь поставок оружия.
Эксперты называют это моментом истины. Профессор Университета Кейо Мичито Цуруока высказался так:
"Идея о том, что США будут отстаивать мировой порядок, оказалась своеобразной иллюзией, и это очень неудобная реальность. Сейчас Япония спешит найти жизнеспособные альтернативы для собственной безопасности и обороны".
Фрегаты для Филиппин и подводные лодки для Индонезии
Новые правила развязывают руки японскому оборонному бизнесу. Теперь компании могут продавать летальное вооружение непосредственно 17 странам.
Что именно Япония планирует поставлять:
- современные фрегаты для Филиппин;
- подводные лодки для Индонезии;
- системы ПВО и высокотехнологичное оборудование.
Однако определенные ограничения остаются. Япония до сих пор запрещает передачу оружия странам, где ведутся активные боевые действия. Исключение возможно только в случае, если под угрозой окажется национальная безопасность самой Японии.
Такаичи уверяет, что страна не становится агрессором. Она утверждает: "Нет абсолютно никаких изменений в нашей приверженности соблюдению пути и фундаментальных принципов, которых мы придерживаемся как мирная нация более 80 лет после войны".
Реакция Китая и роль НАТО
В Пекине уже обвинили Токио в возрождении милитаризма времен Второй мировой войны. Напряженность растет физически: в прошлую пятницу японский корабль прошел через Тайваньский пролив. В ответ Китай отправил суда в префектуру Кагосима.
На этом фоне НАТО демонстрирует солидарность с Токио. Представительница Норвегии при Альянсе Анита Нергаард назвала решение Японии "действительно ценным для всей Европы".
Что еще известно на тему оружия Японии
Токио уже активно сотрудничает с Киевом на ниве разработки современных дронов. Первые беспилотники-перехватчики Terra A1 уже охотятся на иранские "Шахеды". Это дрон производства украинской компании, в которую инвестировали японцы.
Также на опыте войны в Украине Япония разработала собственный тренировочный БПЛА. Он стоит всего 450 долларов и позволяет операторам свободно тренироваться не боясь разбить дорогую технику.