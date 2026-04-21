Россия будет продавать газ Китаю почти за бесценок как минимум до 2029 года, - Bloomberg

Россия прогнозирует, что экспорт природного газа в Китай как минимум до 2029 года будет оставаться значительно дешевле по сравнению с поставками на рынки Европы и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников агентства и официальных энергетических прогнозов РФ, разница в ценах между китайским направлением и другими рынками будет оставаться существенной. Расчеты показывают, что газ для Пекина будет стоить на 27-38% дешевле, чем для потребителей в Европе.

В отдельных сценариях аналитики указывают на еще больший разрыв: стоимость поставок на китайский рынок может быть почти вдвое ниже европейских котировок.

Эксперты связывают вынужденные скидки с переориентацией российского экспорта на азиатское направление. После начала полномасштабной войны против Украины и введения санкций Россия потеряла доступ к большей части высокодоходного европейского рынка.

Несмотря на наращивание объемов поставок в Китай, они не способны полностью компенсировать потери от разрыва связей с Европой. Это касается как физических объемов газа, так и общего уровня прибыльности российского энергетического экспорта.

Отказ ЕС от российского газа

Напомним, Совет ЕС большинством голосов поддержал запуск механизма RePowerEU, который предусматривает поэтапный и полный отказ Евросоюза от российского ископаемого топлива. Против решения выступили Венгрия и Словакия.