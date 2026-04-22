ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай вывел в море секретный корабль проекта 076, который несет беспилотники

06:01 22.04.2026 Ср
2 мин
Это судно считается одним из основных инструментов для будущей операции против Тайваня
aimg Филипп Бойко
Фото: носитель беспилотников "Сычуань" (Синьхуа)

Китай отправил свой новейший десантный корабль "Сычуань", который называют "носителем беспилотников", в Южнокитайское море. Судно отправилось для проведения важных испытаний в зоне высокого военного напряжения, когда США и Филиппины проводят в регионе свои учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Появление "Сычуаня" в этот момент не выглядит случайным, отмечает издание. Официальный аккаунт ВМС Китая в Weibo обнародовал детали:

"Сычуань, первый в нашей стране десантный корабль типа 076, отправился из Шанхая в соответствующие воды Южнокитайского моря для проведения научно-исследовательских испытаний и учебных миссий, проверяя работоспособность нескольких бортовых систем и платформ".

Военные КНР пытаются снизить градус напряжения в заявлениях. В коротком сообщении добавили:

"Это обычные межрегиональные испытания и учебные учения, организованные в соответствии с общим планом строительства судна, и не направлены на какую-то конкретную цель".

Секретное оружие типа 076

"Сычуань" - это не просто десантное судно, а корабль нового уровня. Его считают ключевым инструментом для будущей операции против Тайваня. Судно прошло первые ходовые испытания еще в ноябре.

Что может нести этот гигант:

  • большое количество ударных и разведывательных беспилотников;
  • десантные катера и бронетехнику;
  • вертолеты и самолеты поддержки;
  • подразделения морской пехоты.

Корабль спроектирован так, чтобы обеспечить преимущество при высадке десанта. Наличие катапульт или специальных систем для БПЛА делает его уникальным в своем классе.

Из-за Китая, КНДР и войны в Иране Япония впервые за 80 лет не может положиться на США, поэтому начинает продажу летального оружия собственного производства другим странам. Премьер страны Санаэ Такаичи на заседании кабинета министров в Токио окончательно отменила давние ограничения на экспорт оружия.

По данным разведки США, Китай готовит поставки систем ПВО Ирану. Речь идет, в частности, о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК), которые могут представлять угрозу для низколетящих военных самолетов и уже использовались во время недавнего конфликта между Ираном и США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Китай Тайвань
Новости
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
Аналитика
