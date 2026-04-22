Китай вивів у море секретний корабель проєкту 076, який несе безпілотники
Китай відправив свій новітній десантний корабель "Сичуань", який називають "носієм безпілотників", у Південнокитайське море. Судно вирушило для проведення важливих випробувань у зоні високої військової напруги, коли США та Філіппіни проводять в регіоні свої навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
Поява "Сичуаня" у цей момент не виглядає випадковою, зазначає видання. Офіційний акаунт ВМС Китаю у Weibo оприлюднив деталі:
"Сичуань, перший у нашій країні десантний корабель типу 076, вирушив з Шанхаю до відповідних вод Південнокитайського моря для проведення науково-дослідних випробувань та навчальних місій, перевіряючи працездатність кількох бортових систем та платформ".
Військові КНР намагаються знизити градус напруги у заявах. У короткому повідомленні додали:
"Це звичайні міжрегіональні випробування та навчальні навчання, організовані відповідно до загального плану будівництва судна, і не спрямовані на якусь конкретну ціль".
Секретна зброя типу 076
"Сичуань" - це не просто десантне судно, а корабель нового рівня. Його вважають ключовим інструментом для майбутньої операції проти Тайваню. Судно пройшло перші ходові випробування ще у листопаді.
Що може нести цей гігант:
- велику кількість ударних та розвідувальних безпілотників;
- десантні катери та бронетехніку;
- вертольоти та літаки підтримки;
- підрозділи морської піхоти.
Корабель спроєктований так, щоб забезпечити перевагу під час висадки десанту. Наявність катапульт або спеціальних систем для БПЛА робить його унікальним у своєму класі.
Через Китай, КНДР та війну в Ірані Японія вперше за 80 років не може покластись на США, тому розпочинає продаж летальної зброї власного виробництва іншим країнам. Прем'єрка країни Санае Такаїчі на засіданні кабінету міністрів у Токіо остаточно скасувала давні обмеження на експорт зброї.
За даними розвідки США, Китай готує постачання систем ППО Ірану. Йдеться, зокрема, про переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), які можуть становити загрозу для низьколітаючих військових літаків і вже використовувалися під час нещодавнього конфлікту між Іраном та США.