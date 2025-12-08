Китай назвал отношения с Индией и РФ ключевыми для глобальной стабильности

В Пекине заявили, что поддержка добрососедских отношений между Китаем, Индией и Россией отвечает интересам народов этих стран и способствует миру и стабильности в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства иностранных дел КНР Го Цзякуня.