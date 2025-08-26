Си Цзиньпин объявил о планах вместе с Россией изменить международный порядок

Китай и Россия должны совместно защищать свои интересы в области безопасности и развития с целью построить более "справедливый" международный порядок.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин находящемуся с визитом спикеру российского парламента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ, прибыл в Китай перед визитом Путина в Китай в эти выходные, где он встретится с десятками мировых лидеров стран "Глобального юга", включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, на форуме по безопасности.

Россия и Китай должны "объединить" страны "Глобального юга", сказал Си Володину, ключевому союзнику Путина внутри страны.

Парад в Пекине и военное сотрудничество

Путин также станет главным иностранным гостем на военном параде в Пекине, посвященном капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны. Парад станет масштабной демонстрацией модернизированных вооруженных сил Китая.

Китайские власти развернули кампанию, напоминая, что Китай и бывший Советский Союз сыграли ключевую роль как в азиатском, так и в европейском театрах военных действий во время Второй мировой войны.

Давление США и новые санкции

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести "масштабные" санкции против России в течение двух недель, если не будет достигнут прогресс в прекращении войны против Украины.

В начале августа Трамп провел саммит с Владимиром Путиным на Аляске, но не смог добиться его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер также заявил, что Китай должен предоставить США редкоземельные магниты, иначе Вашингтон введет тарифы в размере 200% или "что-то в этом роде".