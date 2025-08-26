ua en ru
Си Цзиньпин объявил о планах вместе с Россией изменить международный порядок

Украина, Вторник 26 августа 2025 10:58
Си Цзиньпин объявил о планах вместе с Россией изменить международный порядок Фото: Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Китай и Россия должны совместно защищать свои интересы в области безопасности и развития с целью построить более "справедливый" международный порядок.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин находящемуся с визитом спикеру российского парламента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ, прибыл в Китай перед визитом Путина в Китай в эти выходные, где он встретится с десятками мировых лидеров стран "Глобального юга", включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, на форуме по безопасности.

Россия и Китай должны "объединить" страны "Глобального юга", сказал Си Володину, ключевому союзнику Путина внутри страны.

Парад в Пекине и военное сотрудничество

Путин также станет главным иностранным гостем на военном параде в Пекине, посвященном капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны. Парад станет масштабной демонстрацией модернизированных вооруженных сил Китая.

Китайские власти развернули кампанию, напоминая, что Китай и бывший Советский Союз сыграли ключевую роль как в азиатском, так и в европейском театрах военных действий во время Второй мировой войны.

Давление США и новые санкции

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести "масштабные" санкции против России в течение двух недель, если не будет достигнут прогресс в прекращении войны против Украины.

В начале августа Трамп провел саммит с Владимиром Путиным на Аляске, но не смог добиться его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер также заявил, что Китай должен предоставить США редкоземельные магниты, иначе Вашингтон введет тарифы в размере 200% или "что-то в этом роде".

Слаборазвитые страны "Глобального юга"

Напомним, страны "Глобального юга" объедены в аморфную группу БРИКС. Уровень жизни в странах БРИКС несопоставим со странами "Большой семерки", где люди богаче в несколько раз. К примеру, ВВП на душу населения в США составляет 70 тысяч долларов, в Китае - 12 тысяч.

При этом ВВП Украины и ее союзников суммарно в 21 раз превышает показатели России и ее друзей.

Китай и Россия являются диктатурами, в которых никогда в истории не было свободных выборов. Согласно V-Dem Democracy Index 2023, Китай - третья наименее электоральная демократия в мире и вторая худшая в Азии.

На 2025 год Китай занимает 178-е место из 180 по свободе прессы, Freedom of the Press Index называет страну "самой крупной тюрьмой для журналистов в мире".

