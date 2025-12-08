Китай назвав відносини з Індією та РФ ключовими для глобальної стабільності
У Пекіні заявили, що підтримка добросусідських відносин між Китаєм, Індією та Росією відповідає інтересам народів цих країн і сприяє миру та стабільності у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякуня.
Коментуючи візит російського диктатора Володимира Путіна до Індії наприкінці минулого тижня речник КНР сказав, що "Китай, Індія та Росія є великими економіками, що розвиваються, і важливими учасниками Глобального Півдня".
"Підтримання добросусідських відносин між цими трьома країнами не тільки відповідає інтересам їх народів, а й сприяє миру, стабільності та процвітанню як у регіоні, так і в усьому світі", - заявив дипломат.
Він також наголосив на готовності Пекіна продовжувати нормалізацію діалогу з Нью-Делі та працювати з Індією у стратегічній, довгостроковій перспективі для стійкого розвитку відносин.
Що передувало
4 грудня російський диктатор Володимир Путін прибув до Індії з першим державним візитом після початку війни в Україні. Прем'єр Нарендра Моді особисто зустрів його на червоній доріжці аеропорту Нью-Делі.
Моді заявив, що його країна не є "нейтральною стороною у питанні війни РФ проти України. Вона на боці миру".
Відносини РФ та Китаю
Китай офіційно позиціонує себе нейтральним у війні Росії проти України, але водночас продовжує тісну співпрацю з Москвою.
У серпні лідер Китаю Сі Цзіньпін оголосив про плани разом із Росією змінити міжнародний порядок.
Тим часом ЗМІ писали, що деякі китайські компанії постачають у РФ товари подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва озброєння.
Зокрема, Китай став ключовим постачальником для російської армії, і є припущення про передачу летальної зброї.
Reuters додав, що китайські бойові двигуни приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", обходячи західні санкції.