ua en ru
Пн, 08 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Китай назвав відносини з Індією та РФ ключовими для глобальної стабільності

Понеділок 08 грудня 2025 13:01
UA EN RU
Китай назвав відносини з Індією та РФ ключовими для глобальної стабільності Фото: Володимир Путін, Нарендра Моді та Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Пекіні заявили, що підтримка добросусідських відносин між Китаєм, Індією та Росією відповідає інтересам народів цих країн і сприяє миру та стабільності у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякуня.

Коментуючи візит російського диктатора Володимира Путіна до Індії наприкінці минулого тижня речник КНР сказав, що "Китай, Індія та Росія є великими економіками, що розвиваються, і важливими учасниками Глобального Півдня".

"Підтримання добросусідських відносин між цими трьома країнами не тільки відповідає інтересам їх народів, а й сприяє миру, стабільності та процвітанню як у регіоні, так і в усьому світі", - заявив дипломат.

Він також наголосив на готовності Пекіна продовжувати нормалізацію діалогу з Нью-Делі та працювати з Індією у стратегічній, довгостроковій перспективі для стійкого розвитку відносин.

Що передувало

4 грудня російський диктатор Володимир Путін прибув до Індії з першим державним візитом після початку війни в Україні. Прем'єр Нарендра Моді особисто зустрів його на червоній доріжці аеропорту Нью-Делі.

Моді заявив, що його країна не є "нейтральною стороною у питанні війни РФ проти України. Вона на боці миру".

Відносини РФ та Китаю

Китай офіційно позиціонує себе нейтральним у війні Росії проти України, але водночас продовжує тісну співпрацю з Москвою.

У серпні лідер Китаю Сі Цзіньпін оголосив про плани разом із Росією змінити міжнародний порядок.

Тим часом ЗМІ писали, що деякі китайські компанії постачають у РФ товари подвійного призначення, які можуть використовуватися для виробництва озброєння.

Зокрема, Китай став ключовим постачальником для російської армії, і є припущення про передачу летальної зброї.

Reuters додав, що китайські бойові двигуни приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", обходячи західні санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Індія
Новини
Чому Зеленський ще не бачив нові поправки до мирного плану: пояснюють джерела РБК-Україна
Чому Зеленський ще не бачив нові поправки до мирного плану: пояснюють джерела РБК-Україна
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті