Китай назвав відносини з Індією та РФ ключовими для глобальної стабільності

У Пекіні заявили, що підтримка добросусідських відносин між Китаєм, Індією та Росією відповідає інтересам народів цих країн і сприяє миру та стабільності у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякуня.