"Индия не нейтральна": Моди заявил Путину, что его страна на стороне мира
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна не является нейтральной стороной в вопросе войны РФ против Украины. Она на стороне мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today.
"Индия не является нейтральной. У Индии есть сторона, и это - сторона мира", - сказал Моди.
Он добавил, что Нью-Дели поддерживает "все усилия ради мира и стоит бок о бок со всеми этими усилиями".
Также Моди назвал Россию "настоящим другом Индии" и отметил, что с начала войны они с Путиным постоянно ведут переговоры.
"Время от времени вы также, как настоящий друг, держали нас в курсе всего. Я считаю, что доверие - это великая сила... Благополучие народов лежит на пути мира. Вместе мы поведем мир по этому пути", - сказал индийский премьер Путину.
В свою очередь российский диктатор поблагодарил Моди за "личное внимание к украинскому вопросу" и заявил, что "продолжаются переговоры с США для возможного мирного урегулирования".
Сотрудничество России и Индии
Напомним, Индия понесла экономические и торговые потери из-за сотрудничества с Россией, особенно в контексте войны России против Украины и санкционного давления США и ЕС.
Так, из-за тесных отношений с Россией США в 2025 году повысили пошлины на большинство индийских товаров до 50%, включая "дополнительные" тарифы, связанные с покупками российских энергоносителей и вооружения. Это негативно повлияло на индийских производителей, которые ориентируются на американский рынок.
Именно поэтому в декабре 2025 года Индия планирует сократить экспорт российской нефти до самого низкого уровня за последние три года.
Ранее РБК-Украина писало о том, что индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекратил импорт российской нефти.
Вместо этого индийская корпорация Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей.
Кроме того, СМИ сообщали, что Индия собирается обсудить покупку российских истребителей и систем противоракетной обороны во время визита российского диктатора Владимира Путина.
Также известно, что Индия на 10 лет возьмет в аренду у России атомную ударную подводную лодку. Сумма сделки составит 2 миллиарда долларов.