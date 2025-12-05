"Индия не нейтральна": Моди заявил Путину, что его страна на стороне мира

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна не является нейтральной стороной в вопросе войны РФ против Украины. Она на стороне мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today .

"Индия не является нейтральной. У Индии есть сторона, и это - сторона мира", - сказал Моди.

Он добавил, что Нью-Дели поддерживает "все усилия ради мира и стоит бок о бок со всеми этими усилиями".

Также Моди назвал Россию "настоящим другом Индии" и отметил, что с начала войны они с Путиным постоянно ведут переговоры.

"Время от времени вы также, как настоящий друг, держали нас в курсе всего. Я считаю, что доверие - это великая сила... Благополучие народов лежит на пути мира. Вместе мы поведем мир по этому пути", - сказал индийский премьер Путину.

В свою очередь российский диктатор поблагодарил Моди за "личное внимание к украинскому вопросу" и заявил, что "продолжаются переговоры с США для возможного мирного урегулирования".