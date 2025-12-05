ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Индия не нейтральна": Моди заявил Путину, что его страна на стороне мира

Пятница 05 декабря 2025 12:30
UA EN RU
"Индия не нейтральна": Моди заявил Путину, что его страна на стороне мира Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна не является нейтральной стороной в вопросе войны РФ против Украины. Она на стороне мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today.

"Индия не является нейтральной. У Индии есть сторона, и это - сторона мира", - сказал Моди.

Он добавил, что Нью-Дели поддерживает "все усилия ради мира и стоит бок о бок со всеми этими усилиями".

Также Моди назвал Россию "настоящим другом Индии" и отметил, что с начала войны они с Путиным постоянно ведут переговоры.

"Время от времени вы также, как настоящий друг, держали нас в курсе всего. Я считаю, что доверие - это великая сила... Благополучие народов лежит на пути мира. Вместе мы поведем мир по этому пути", - сказал индийский премьер Путину.

В свою очередь российский диктатор поблагодарил Моди за "личное внимание к украинскому вопросу" и заявил, что "продолжаются переговоры с США для возможного мирного урегулирования".

Сотрудничество России и Индии

Напомним, Индия понесла экономические и торговые потери из-за сотрудничества с Россией, особенно в контексте войны России против Украины и санкционного давления США и ЕС.

Так, из-за тесных отношений с Россией США в 2025 году повысили пошлины на большинство индийских товаров до 50%, включая "дополнительные" тарифы, связанные с покупками российских энергоносителей и вооружения. Это негативно повлияло на индийских производителей, которые ориентируются на американский рынок.

Именно поэтому в декабре 2025 года Индия планирует сократить экспорт российской нефти до самого низкого уровня за последние три года.

Ранее РБК-Украина писало о том, что индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекратил импорт российской нефти.

Вместо этого индийская корпорация Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей.

Кроме того, СМИ сообщали, что Индия собирается обсудить покупку российских истребителей и систем противоракетной обороны во время визита российского диктатора Владимира Путина.

Также известно, что Индия на 10 лет возьмет в аренду у России атомную ударную подводную лодку. Сумма сделки составит 2 миллиарда долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Индия Война в Украине
Новости
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне