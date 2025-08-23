Китай готов направить войска в Украину, но только под мандатом ООН, - Welt

Дипломаты ЕС со ссылкой на источники в китайском правительстве заявили изданию, что Китай будет готов развернуть войска в Украине только на основе мандата Организации Объединенных Наций.

В Брюсселе план Пекина восприняли неоднозначно. С одной стороны в ЕС считают, что это может быть привлечение стран Глобального Юга, которые захотят разместить войска для наблюдения за миром.

С другой стороны в ЕС опасения, что Китай захочет шпионить в Украине и "в случае конфликта займет четко пророссийскую позицию вместо нейтральной".

Кроме того, большинство стран ЕС по разным причинам неохотно предоставляет потенциальному контингенту мандат ООН заранее. Италия же настаивает на этом уже несколько месяцев.