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Угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы: интервью с ботаником НАН

08:00 21.06.2026 Вс
13 мин
Ежегодный экологический ущерб от уничтожения 1 гектара леса оценивается в 10-15 тысяч долларов
aimg Василина Копытко
Угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы: интервью с ботаником НАН Фото: академик НАН Украины Яков Дидух (инфографика РБК-Украина)
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Война изменила экологическую карту Украины, превратив целые регионы в полигоны необратимых изменений. Леса на востоке рискуют на десятилетия превратиться в токсичные "красные зоны", а заминированные степи юга без ухода стремительно деградируют, теряя свое уникальное биоразнообразие. 

В интервью РБК-Украина академик НАН Украины, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М. Г. Холодного Яков Дидух рассказал, как война разрушает окружающую среду, что происходит на месте Каховского водохранилища и как ученые готовятся доказать факт экоцида в международных судах.

Главное:

  • Война как экоцид: Ученые разрабатывают уникальную методику, которая позволит перевести экологические потери в денежный эквивалент для международных судов.
  • Динамика разрушений: Пожары и окопы – самая большая угроза для лесов, тогда как степи юга стремительно деградируют из-за заминированности и отсутствия ухода.
  • Вторая жизнь Каховки: На месте водохранилища формируется уникальный пойменный лес, однако будущее этих территорий остается "мозаичным" и непредсказуемым.
  • Угроза пылевых бурь: Из-за отсутствия ухода за степями и лесными полосами, а также изменения климата, риск масштабных пылевых бурь на юге Украины существенно возрастает.
  • Государственный вызов: Отсутствие специализированного ведомства по вопросам окружающей среды и дефицит экологического мышления в кабинетах власти мешают эффективному преодолению экологических последствий войны.

Угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы: интервью с ботаником НАНФото: Как война влияет на окружающую среду Украины (инфографика РБК-Украина)

Последствия войны: как боевые действия меняют экосистемы Украины

– Яков Петрович, с самого начала большой войны вы изучаете ее влияние на природу. Как проводите такие исследования, когда часть территорий заминирована, а часть остается оккупированной?

– Мы начали выезжать в экспедиции практически с первых месяцев полномасштабной войны. Исследуем различные локации. Работали в Чернобыльской зоне – когда россияне отступили, там начались сильные пожары и выгорело много леса. Еще один объект – старые дубовые леса в Киевской области в Бородянском лесничестве, где оккупанты вырыли капониры и окопы.

Также работали в Национальном парке "Залесье", на территории уничтоженного Каховского водохранилища и в национальном парке "Святые Горы", где произошли масштабные пожары.

Такие экспедиции не всегда безопасны – однажды на юге мы даже попали под обстрел. Поэтому, помимо сбора полевых материалов, мы также обрабатываем спутниковые снимки, особенно с тех территорий, к которым у нас нет доступа. Затем мы все анализируем и складываем общую картину.

Можно ли уже сказать, какие экологические потери стали для Украины самыми болезненными?

– Больше всего пострадали леса. Они страдают не столько от прямых ударов, сколько от пожаров. Иногда враг поджигает их намеренно, чтобы нашим военным негде было укрыться. Еще одна беда лесов – окопы, которые нарушают всю структуру экосистемы, почвенный покров. Их трудно засыпать, потому что во многие места техника не может пройти.

Утрата Серебрянского леса в Луганской области – один из самых серьезных экологических ущербов, нанесенных войной. Когда-то это были великолепные сосновые леса, хотя и частично искусственно высаженные, но там также были естественные ольшаники и болотистые участки. Теперь эти огромные массивы лесов уничтожены.

Потерян уникальный биотоп реликтовых меловых боров в Национальном парке "Святые горы", который по нашим предложениям был включен в Резолюцию 4 Бернской конвенции. То есть он подлежал охране на европейском уровне.

Угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы: интервью с ботаником НАНФото: Академик НАН Украины, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М. Г. Холодного Яков Дидух (инфографика РБК-Украина)

Степи же от пожаров пострадали меньше, но они сильно заминированы. В этом году мы работали в Херсонской и Николаевской областях – фактически ходили по "минным полям". Эти территории будут недоступны для сенокошения или выпаса еще десятилетиями, потому что в первую очередь разминируют угодья для посевов.

Кроме того, из-за боевых действий многие села разрушены, люди уехали и возвращаться им некуда. А это значит, что даже "чистые" от мин степи пустуют: туда никто не ходит, коровы не пасутся. Со временем они начнут зарастать кустарником, и мы можем их потерять. То есть каждая экосистема страдает от специфического воздействия.

Во Франции после Первой мировой войны сформировалась "Красная зона", которая непригодна для жизни из-за колоссальной концентрации взрывоопасных предметов. Может ли в Украине повториться такой сценарий?

– Я опасаюсь, что в районе Серебрянского леса, где уже несколько лет идут бои, может сформироваться подобная зона. Одно дело – зарыть окопы и посадить лес, другое – очистить почву от химического загрязнения, ведь она уже насыщена токсинами.

Поэтому, возможно, в будущем действительно лучше ограничить доступ к таким зонам. В любом случае, никаких ягод или грибов там собирать нельзя будет. Как правило, радиоактивные и токсичные вещества больше всего накапливают грибы, а также болотные и лесные растения, такие как клюква или черника.

– Часто лес воспринимают лишь как "легкие планеты", но это не единственная их ценность. Почему на самом деле потеря лесных насаждений является критической?

– Нужно понимать, что с потерей леса мы теряем не только древесину, но и травянистые растения, животных, микроорганизмы почвы. То есть происходит цепная реакция. И такие потери "экосистемных услуг" следует оценивать, потому что для их восстановления требуется и время, и технико-материальные ресурсы.

Объясню на примере пожаров в Чернобыльской зоне: в результате боевых действий деревья сгорели, а остатки убрать было невозможно. Это препятствует восстановлению естественных видов. Поскольку процессы нарушились, там начали распространяться адвентивные (чужеродные) виды, которые вытесняют местные растения.

Поэтому лесники должны следить за восстановлением: где-то подсадить деревья, а где-то, наоборот, удалить лишнее. Чтобы сформировался полноценный лес, требуется не менее 60 лет.

–​​​​​​​ Как быстро природа поглотит окопы? И справится ли она здесь самостоятельно, ведь до сих пор мы встречаем их в лесах еще со времен Второй мировой войны?

– У нас действительно есть места, где до сих пор видны окопы даже Первой мировой. Восстановление микрорельефа зависит от почвы: песчаные подвижные субстраты быстрее нивелируются, а если такие рвы в степи находятся на выходах известняков или мела – они сами по себе никогда не исчезнут.

Окопы и воронки от мин и снарядов заселяются адвентивными видами, что способствует их дальнейшему распространению в природные экосистемы. А если их засыпать, то через несколько лет там восстановится природный покров.

Впрочем, это дополнительные расходы, да и техника не везде проедет. Но на естественное поглощение окопов уйдет очень много времени.

Угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы: интервью с ботаником НАНФото: Яков Дидух считает, что окопы нужно засыпать, поскольку на их поглощение природой уйдет много времени (инфографика РБК-Украина)

Вторая жизнь Великого Луга: возможно ли восстановление после Каховской катастрофы

–​​​​​​​ Уже прошло 3 года с момента подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. Что сейчас происходит на месте водохранилища?

– Впервые мы приехали туда через три недели после трагедии и увидели "марсианские" пейзажи. Уже тогда там проросла верба. Осенью она выросла до двух метров. Это нас поразило, ведь с такой скоростью во второй половине лета растения обычно не растут.

Дело в том, что Каховское водохранилище расположено в степной зоне, а это – черноземы. Сюда смылись плодородные илы, которые и дали толчок такому росту: уже через 3 года деревья достигают в среднем 5 метров.

Сейчас там формируется тополево-вербовый лес. Верба ценна тем, что поглощает вредные вещества, не дает им вымываться и стабилизирует процессы в пойме.

Кроме того, она интенсивно поглощает углекислый газ, что важно для климата, а благодаря высокой транспирации – активно испаряет влагу. В пойменных лесах обитает больше видов птиц, зверей и насекомых, чем в других типах лесов.

Угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы: интервью с ботаником НАНФото: Яков Дидух уже 3 года исследует экологические последствия от взрыва дамбы Каховской ГЭС (инфографика РБК-Украина)

Это динамичные, высокоэффективные экосистемы, хотя ценность древесины в них невысока. Они фактически уничтожены человеком. Если эти леса окончательно сформируются, они могут стать одними из крупнейших пойменных лесов в Европе.

Однако верба, разрастаясь, будет забирать много воды. Если ее уровень снизится, часть деревьев может погибнуть от засухи, а некоторые участки останутся открытыми, с песками. Таким образом сформируется пойменная "мозаика": где-то вода, где-то болота, где-то леса и даже песчаные степи.

В то же время места, где скопились ракушки, остаются сухими и очень медленно зарастают – туда могут заселяться степные виды. Получится такой сложный комплекс.

–​​​​​​​ Сколько лет уйдет на формирование новой экосистемы?

– Верба – одно из самых быстрорастущих деревьев. Через 20 лет это уже будут более-менее стабильные системы. Вообще верба живет до 60-70 лет, а потом погибает. Когда-то в наших поймах росли даже дубы, поэтому в отдаленной перспективе там могут появиться пойменные дубравы.

Можно ли говорить, что сейчас идет восстановление Большого Луга? Или это уже другая экосистема?

– Есть поговорка, что в одну реку дважды не войдешь. Восстановление до первоначального состояния в природе невозможно. Того первоначального Великого Луга не будет – многое было уничтожено еще во время затопления этих территорий при создании водохранилища.

Рельеф там уже совсем другой, сформировались новые почвы, появились иловые отложения и наслоения ракушек. Таким образом, Великий Луг предстанет в совершенно ином виде.

–​​​​​​​ Природа восстановится сама или нужно вмешиваться в этот процесс?

– Вмешиваться нужно взвешенно, контролировать эти процессы, чтобы формировались естественные экосистемы. Из-за изменения климата и других факторов у нас появляется большое количество адвентивных растений. Сотни чужеродных травянистых, древесных и кустарниковых видов заселяют наши территории, продвигаясь преимущественно с юга.

Сейчас экосистемы нарушены, поэтому "пришельцы" активно проникают на свободные места, вытесняя местные виды. Когда-то давно в поймах росла верба белая, а теперь очень распространен гибрид вербы белой с вербой ломкой, так называемая верба красноватая.

Активно также распространяются клен американский и аморфа кустарниковая – это хороший медонос, но вид для нас чужеродный. По берегам растет маслинка узколистная. Они будут проникать дальше, а для наших природных экосистем это губительно. Поэтому нужно разумно вмешиваться, чтобы регулировать и контролировать эти процессы, а природа возьмет свое.

–​​​​​​​ Из-за прорыва дамбы мы потеряли какие-то редкие виды?

– Есть такие опасения, но они требуют подтверждения. Эндемичные виды, занесенные в Красную книгу, в основном росли на левом берегу Днепра, а туда у нас до сих пор нет доступа из-за оккупации.

После взрыва дамбы Каховского водохранилища вода могла смыть места произрастания этих редких видов, но восстановились ли они или уже утрачены – мы не знаем.

Могли исчезнуть жемчужные васильки, которые растут на южных песчаных дюнах. Но чтобы это доказать, нам нужно приехать непосредственно в ареал их произрастания и провести поиски. Сейчас это невозможно.

Угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы: интервью с ботаником НАНФото: Яков Дидух во время экспедиции на территории бывшего Каховского водохранилища (из личного архива эксперта)

Степи и лесополосы исчезнут, пылевые бури вернутся? Что грозит югу

–​​​​​​​ Юг Украины особенно ценен своими уникальными степями. Какие угрозы несет их утрата?

Степи фрагментарно сохранились лишь в Украине, России, Казахстане и Монголии, а в Западной Европе их практически нет. Поэтому местные ученые даже не до конца понимают их специфику.

На широких степных просторах формировалась наша цивилизация, культура. Это основа нашего исторического развития. А сегодня у нас фактически нет обширных степных экосистем, сохранились лишь фрагменты на склонах, непригодных для вспашки. Мы даже не можем представить, каким был бы степь в целостном виде.

Степной биом – это большое количество специфических видов флоры и фауны, которые больше нигде не встречаются. И уже сегодня из-за отсутствия выпаса, изменения климата эти степные участки начинают зарастать кустарниками.

К тому же предпринимаются попытки их искусственного облесения – склоны террасируют, чтобы увеличить лесистость. Но теряя степи, мы теряем уникальное биоразнообразие, при этом настоящего леса там не будет.

– А как насчет лесополос на юге? В 1950-70-х годах их посадили, чтобы остановить пылевые бури. Сейчас опасность этого катаклизма вернулась?

– Лесополосы сильно повреждены, но на них влияют не только боевые действия. Эти деревья уже достаточно старые и начали отмирать естественным путем, а средств на новые насаждения нет. Это серьезные финансовые затраты.

В этих полосах в свое время высаживали маслинку узколистную, робинию (белую акацию) и ясень пенсильванский. Они интенсивно разрастаются, поскольку не являются нашими естественными видами, поэтому происходит определенное восстановление.

Однако их утрата происходит и из-за изменения климата. На юге сажали тополь пирамидальный, но из-за уменьшения влажности деревья начинают засыхать. То есть на лесополосы влияет целый комплекс факторов.

Беда еще и в том, что за ними нет ухода. Сейчас их нужно передать на баланс лесхозов, которые бы профессионально следили за состоянием насаждений и их восстановлением.

Если климатические изменения будут усиливаться, а территории на юге будут оголяться, пыльные бури могут перестать быть локальным явлением и приобрести значительные масштабы.

Угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы: интервью с ботаником НАНУгрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы: интервью с ботаником НАНУгрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы: интервью с ботаником НАНФото: Яков Дидух проводит полевые исследования экологических последствий от войны (из личного архива эксперта)

Цена экоцида: как подсчитать стоимость нанесенного ущерба

– Есть ли уже предварительные подсчеты, на какую сумму Россия нанесла экологический ущерб?

– Мы, как ученые, занимаемся разработкой методики оценки ущерба. У нас нет доступа к территориям, которые временно оккупированы или заминированы. Где-то лес мог выгореть полностью, а где-то прошел лишь подлесный пожар. То есть мы не знаем реального положения дел, к тому же часть материалов засекречена.

Мы не ставим перед собой задачу дать окончательную оценку прямо сейчас – наша цель заключается в создании надежной методики, с помощью которой мы сможем обращаться в международные инстанции для получения компенсации.

Оцениваем, как перевести утраченную биомассу в денежный эквивалент на основе общепринятых международных подходов, чтобы впоследствии к нам не возникало никаких вопросов.

Уже сейчас наши расчеты показывают, что ежегодная экологическая стоимость одного гектара оценивается в 10-15 тысяч долларов. Сюда включена стоимость их функций, в частности почвообразования и климатической роли, но необходимо учитывать затраты на восстановление, а также рекреационно-социальное значение.

Как только мы получим соответствующие данные об общей площади уничтоженных лесов, сможем вычислить итоговую сумму убытков.

А на каком этапе сейчас находится разработка этой методики?

– Еще в прошлом году мы подготовили методику и подали ее в Минприроды. Но выяснилось, что на основе только текстовой части ведомству сложно производить расчеты, поэтому мы разрабатываем специальную программу: достаточно ввести в нее исходные данные, и она автоматически выдаст результат.

На следующем этапе Государственная экологическая инспекция или Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, располагая данными о масштабах разрушений, смогут подсчитать все убытки. А дальше уже юристы будут подавать иски в международные суды, чтобы добиться репараций.

Угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы: интервью с ботаником НАНФото: Яков Дидух с коллегами разрабатывает методику оценки экологического ущерба от войны (инфографика РБК-Украина)

– Помогает ли мировое сообщество в исследованиях?

Мы участвуем в международных конференциях, даем интервью зарубежным СМИ, но финансирования из-за рубежа нет. Некоторые наши статьи даже не принимают к публикации, если в них есть слово "война" – иностранцы предпочитают использовать "конфликт" или "внешние обстоятельства". Утверждают, что наука должна быть нейтральной.

–​​​​​​​ Что сейчас должно делать государство, чтобы противодействовать катастрофическим последствиям?

Есть несколько проблем. Нам не хватает экологического мышления на уровне государственных деятелей. Более того, у нас уже нет профильного ведомства, поскольку в прошлом году Минприроды присоединили к Министерству экономики.

А экологи и экономисты мыслят в разных категориях, имеют разное видение проблем и методики оценки. Это влияет и на принятие законодательных документов, а их выполнение не подвергается надлежащему контролю на местах.

Несмотря на то, что в последние годы появилось немало экологических организаций, нам все равно не хватает специалистов, чей голос имел бы вес. Сейчас нам нужна критическая масса экологов, способных мыслить стратегически и влиять на государственные решения.

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