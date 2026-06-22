Оправится ли природа от войны? Какие экологические потери уже критичны для Украины

Сегодня от губительного влияния войны страдает каждая экосистема Украины. Местами эти процессы переросли в настоящую "цепную реакцию", последствия которой могут стать критическими для окружающей среды.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина академик НАН Украины, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники имени Н. Г. Холодного Яков Дидух .

Главное: Катастрофические потери : война уничтожает уникальные экосистемы, в частности Серебрянский лес и реликтовые меловые боры, которые подлежали охране на европейском уровне.

: война уничтожает уникальные экосистемы, в частности Серебрянский лес и реликтовые меловые боры, которые подлежали охране на европейском уровне. Проблема "минных полей" : немалые участки степей стали недоступными, что приводит к их постепенному упадку.

: немалые участки степей стали недоступными, что приводит к их постепенному упадку. Цепная реакция : уничтожение леса - это не только потеря древесины, но и гибель биоразнообразия, а также разрушение почвенного покрова, на восстановление которых требуются десятилетия.

: уничтожение леса - это не только потеря древесины, но и гибель биоразнообразия, а также разрушение почвенного покрова, на восстановление которых требуются десятилетия. Сложность реабилитации: природа в большинстве случаев не может быстро "поглотить" окопы и воронки, а для полноценного восстановления лесных насаждений требуется не только время, но и, в некоторых случаях, значительные технические и финансовые ресурсы.

Какие экологические потери - самые болезненные

Больше всего в результате войны, по словам эксперта, в Украине повреждены леса.

"Они страдают не столько от прямого удара, сколько от пожаров. Иногда враг поджигает их намеренно, чтобы нашим военным негде было спрятаться", - объяснил ученый.

Он отметил, что потеря Серебрянского леса в Луганской области - "один из самых больших экологических ущербов, нанесенных войной".

"Когда-то это были великолепные сосновые леса, хотя и частично искусственно посаженные. Но там также были естественные ольшаники, болотистые участки. Теперь эти огромные лесные массивы уничтожены", - поделился специалист.

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Был также утрачен уникальный биотоп реликтовых меловых боров в Национальном парке "Святые горы".

"Который по нашим предложениям был включен в Резолюцию 4 Бернской конвенции. То есть он подлежал охране на европейском уровне", - напомнил Дидух.

Еще одна беда лесов - окопы, которые "нарушают всю структуру экосистемы, почвенный покров".

"Их трудно засыпать, потому что во многие места техника не может пройти", - констатировал академик.

Дидух рассказал, что степи от пожаров пострадали меньше, однако они сильно заминированы.

"В этом году мы работали в Херсонской и Николаевской областях - фактически ходили по "минным полям". Эти территории будут недоступны для сенокошения или выпаса еще десятилетиями, потому что в первую очередь разминируют угодья для посевов", - сообщил эксперт.

Кроме того, из-за боевых действий разрушено немалое количество сел (люди уехали, и возвращаться уже некуда).

"А это означает, что даже "чистые" от мин степи пустуют. Туда никто не ходит, коров не выпасают. Со временем они начнут зарастать кустарником, и мы можем их потерять. То есть каждая экосистема страдает от специфического воздействия", - отметил ученый.

Может ли природа сама "поглотить" окопы

Дидух напомнил, что в Украине есть места, "где до сих пор видны окопы даже Первой мировой войны".

Восстановление микрорельефа, по его словам, зависит от почвы.

"Песчаные подвижные субстраты быстрее нивелируются. А если такие рвы находятся в степи на выходах известняков или мела, они сами по себе никогда не исчезнут", - объяснил эксперт.

Он добавил, что "окопы и воронки от мин и снарядов заселяются адвентивными (чужеродными, - Ред.) видами, что способствует их дальнейшему распространению в природные экосистемы".

"А если их засыпать, то через несколько лет там восстановится природный покров. Впрочем, это дополнительные расходы, да и техника не везде проедет", - поделился академик.

В то же время он признал, что "на естественное поглощение окопов уйдет очень много времени".

Одна из бед для лесов - окопы (инфографика: РБК-Украина)

Почему потеря лесных насаждений - критическая

"Нужно понимать, что с потерей леса мы теряем не только древесину, но и травянистые растения, животных, микроорганизмы почвы", - сообщил Дидух.

То есть происходит "цепная реакция".

"И такие потери "экосистемных услуг" следует оценивать, ведь для их восстановления требуется и время, и технико-материальные ресурсы", - отметил академик.

В качестве примера он привел пожары в Чернобыльской зоне.

"В результате боевых действий деревья сгорели, а остатки невозможно было убрать. Это препятствует восстановлению естественных видов", - рассказал специалист.

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Он добавил, что "поскольку процессы нарушились", то там "начали распространяться адвентивные (чужеродные) виды, которые вытесняют местные растения".

Именно поэтому, по его словам, лесники должны следить за восстановлением.

"Где-то подсадить деревья, а где-то, наоборот, удалить лишнее... Чтобы сформировался полноценный лес, нужно не менее 60 лет", - подытожил ученый.