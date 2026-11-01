Без крыши и без денег: какие ловушки "єВідновлення" оставляют людей без жилья

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Более 270 тысяч семей уже получили компенсации за разрушенные или поврежденные дома, однако работа оценочных комиссий вблизи линии фронта сталкивается с ограничениями по безопасности. Владельцы разбитых жилищ в таких общинах оказываются в тупике из-за спорных категорий разрушений и замороженных выплат на ремонт.

Что делать, если комиссия занизила категорию повреждений, где выплаты на ремонт заблокированы законом и какие законодательные изменения готовит парламент – в материале РБК-Украина.

Главное:

Масштаб программы : в Украине работает более тысячи комиссий по оценке, а компенсации на восстановление или приобретение жилья уже получили более 273 тысяч семей.

Ловушка оценки : уцелевшие стены относят жилье к категории капремонта, из-за чего жители опасных зон не получают ни денег на восстановление, ни сертификата на новый дом.

Сбой дистанционного осмотра : обследование из космоса на прифронтовых территориях тормозится, ведь снимки Госкосмоса для отдельных общин не обновлялись с прошлого года.

Практические риски : самостоятельный ремонт до визита экспертов лишает компенсации, а подача заявления через ЦНАП может снизить риск затягивания рассмотрения.

Новое решение: законопроект №11444 предлагает приравнивать жилье на признанных непригодными для жизнедеятельности территориях к уничтоженному, что уберет необходимость в выездах комиссий под обстрелами.

География восстановления: где программа работает, а где поставлена на паузу

Государственная программа "єВідновлення" стала одной из самых масштабных инициатив военного времени. Она предусматривает денежную помощь на ремонт поврежденного жилья или компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий имущество. По данным Минвосстановления, в Украине функционирует более тысячи специальных комиссий, которые рассматривают обращения граждан по последствиям обстрелов.

Эффективность программы и нынешней системы оценки "єВідновлення", объясняет глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в комментарии РБК-Украина, целесообразнее всего оценивать по количеству семей, которые благодаря ей смогли решить свой жилищный вопрос.

По словам Шуляк, по состоянию на 10 октября 2026 года компенсации получили 273 169 семей на сумму 160,9 млрд гривен. В частности, за поврежденное жилье – более 159 тысяч семей на общую сумму 15,5 млрд гривен. В то же время за уничтоженное жилье сертификаты для приобретения нового жилья получили более 109 тысяч семей на общую сумму 137,2 млрд гривен.

Фото: Статистика выплат и заявлений по программе "єВідновлення" (инфографика РБК-Украина)

Однако реальное действие программы заметно различается в зависимости от региона. Если в тылу комиссии могут работать в привычном режиме, то в прифронтовых регионах процесс часто усложняется из-за рисков для безопасности.

Например, добавляет депутатка, с начала работы комиссии на Донетчине в Константиновской громаде проведен колоссальный объем работы по фиксации ущерба и оформлению компенсаций. Официально уже признаны разрушенными 1359 жилых домов – частных и многоквартирных, а владельцам выдано 4 623 жилых сертификата.

"Однако цена таких обследований достаточно высока, ведь речь идет о жизни членов комиссий, которые должны выезжать на объекты, часто под обстрелами", – напоминает Елена Шуляк.

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Угроза жизни экспертов делает осмотр невозможным во многих прифронтовых населенных пунктах. Контраст иллюстрируют данные Изюмской РВА от 16 октября 2026 года. В относительно удаленной от фронта Балаклейской громаде комиссия закрыла 94% обращений по повреждениям (5 450 заявлений), в Изюме – 91% (5 501).

Зато в прифронтовой Боровской громаде того же района заявления на предоставление компенсации за поврежденные объекты не принимаются вообще. Из-за статуса зоны активных боевых действий выплаты на ремонты там заморожены законом. Аналогично выплаты за поврежденное жилье приостановили и в Краматорске после изменения статуса громады в августе 2026 года.

Еще сложнее ситуация с уничтоженным жильем. Если по Изюмскому району комиссии согласовали 80% заявлений на сертификаты, то в Боровской громаде – лишь 39%. В целом же в области, как отметили в Харьковской ОВА в комментарии РБК-Украина, через "Дію" зафиксировали более 260 тыс. сообщений о разрушении и повреждении.

Согласно правилам программы, в опасных зонах комиссии должны проводить обследование дистанционно – с помощью дронов или спутников. Однако на практике механизм не всегда работает.

Как указали в Изюмской РВА, Боровская СВА направляет письма в подразделения ВСУ и в Государственное космическое агентство Украины с просьбой предоставить имеющиеся и актуальные спутниковые данные. Однако Госкосмос сообщил, что последняя спутниковая съемка громады проводилась еще 24 сентября 2025 года. Поэтому она потеряла актуальность и не фиксирует свежих российских ударов.

Формула оценки и ловушка "целого фундамента"

Главная юридическая коллизия для владельцев пострадавших жилищ кроется в разнице понятий "поврежденное" и "уничтоженное" имущество. В соответствии с методикой оценки повреждений, утвержденной профильным министерством, объекты делят на три уровня разрушений:

I категория (до 40% повреждений) – несущие конструкции целы; предусматривает текущий ремонт (до 200 тыс. грн);

II категория (41-80% повреждений) – объект требует капитального ремонта или усиления. Выплаты до 350 тыс. грн для квартир и 500 тыс. грн для частных домов;

III категория (81-100% разрушений) – объект признается уничтоженным и утратившим экономическую ценность, а владелец получает жилищный сертификат или выплату на строительство нового жилья.

Фото: Максимальные суммы компенсаций "єВідновлення" (инфографика РБК-Украина)

Именно из-за критериев отнесения здания к той или иной категории иногда возникают проблемы. Как объясняет старшая юристка "Мережі правового розвитку" Ярослава Сулимова в комментарии РБК-Украина, в правилах "єВідновлення" нет балльной системы оценки частей здания. Комиссия ориентируется на чек-лист работ и состояние несущих конструкций. Поэтому статус "подлежит капремонту" свидетельствует лишь о способе его восстановления, а не о безопасности проживания в этом здании.

Из-за этого на практике возникают спорные ситуации. Как уточняет юристка Благотворительного фонда "Схід SOS" Алина Билен, даже отсутствие кровли автоматически не означает, что дом признают уничтоженным. Если фундамент и стены сохранили свою прочность, а дом можно восстановить путем капитального ремонта, его могут признать "поврежденным".

Для прифронтовых населенных пунктов такая квалификация нередко означает тупик. Поскольку выплаты на ремонт в зоне активных боевых действий заморожены, владелец дома II категории остается и без помощи на восстановление, и без права на жилищный сертификат.

"В зоне активных боевых действий человек не сможет получить компенсацию за поврежденное имущество, только за уничтоженное. К тому же определенная степень повреждения влияет и на возможность участия в городских программах поддержки: из-за спорной категории человек может потерять право на помощь от местной власти или будет вынужден дополнительно оспаривать результаты", – отмечает Алина Билен.

Еще одно препятствие – отсутствие жилья в Государственном реестре вещных прав (ГРВП). Если недвижимость регистрировали до 2013 года, сведения о ней сохранились только в бумажных архивах Бюро технической инвентаризации (БТИ). Когда они сгорели или остались в оккупации, доказать право собственности сложно.

Как отмечает Билен, при отсутствии оригиналов и доступа к архивам владельцам приходится собирать любые косвенные доказательства – справки, решения органов местного самоуправления о выделении земельного участка, техническую документацию или старые договоры. Нередко единственным выходом остается обращение в суд.

В парламенте эту проблему планируют решить законопроектом №11440, который прошел первое чтение в декабре 2024 года.

"Законопроект №11440, соавтором которого я являюсь, позволяет регистраторам и нотариусам вносить сведения в ГРВП на основании бумажных правоустанавливающих документов, без подтверждения от БТИ, если доступ к архивам потерян или они уничтожены...Планируем также создать перечень тех БТИ, чьи архивы недоступны или уничтожены, чтобы это работало системно, а не в ручном режиме", – сообщила Елена Шуляк.

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Вместе с тем в вопросе совместной собственности правила уже обновили. С 5 января 2026 года вступили в силу изменения к постановлению №1525, которые убрали необходимость получать обязательное согласие от всех совладельцев. Отныне подать заявление на компенсацию может один из них: если другие владельцы в течение 15 дней не подадут письменных возражений, заявление считается согласованным.

Реальный кейс киевлянки и практические советы

Формально алгоритм участия в программе "єВідновлення" выглядит простым. Сначала владелец подает уведомление о поврежденном имуществе в "Дії" или через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), после чего открывает специальный банковский счет и формирует непосредственно заявление на выплату.

Далее местная комиссия проводит физическое или дистанционное обследование объекта, рассчитывает чек-лист убытков и вносит решение в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Уже потом владелец получает компенсацию на ремонт или жилищный сертификат на приобретение нового жилья.

Фото: Ключевые этапы и главные оговорки для владельцев в программе "єВідновлення" (инфографика РБК-Украина)

Однако в тыловых городах система может сталкиваться с перегрузкой. Из-за частых ударов количество обращений резко выросло, а сроки рассмотрения начали сдвигаться. С таким сценарием столкнулась киевлянка Вита Гольдман, чье жилье пострадало во время одной из вражеских атак.

"На программу "єВідновлення" я подалась, кажется, 1 сентября, точной даты уже не помню. По информации, которую я находила, решения должны принять в течение 30 рабочих дней… Прошло уже около 50 дней от попадания и около 40 дней от подачи заявления, а оно до сих пор имеет статус "в обработке"", – рассказывает киевлянка в комментарии РБК-Украина.

При отсутствии окон или дверей ожидание становится критическим, особенно перед зимой. Как указывает Гольдман, в ее квартире не осталось ни одного окна, поэтому стеклопакеты приходится устанавливать за собственные средства.

Однако начинать ремонт до прихода комиссии не стоит. Если все уже вставлено, повреждения могут не зафиксировать. К тому же выплату начисляют на специальную карту, которой можно расплачиваться только у проверенных продавцов стройматериалов по конкретным банковским кодам. Закрыть этой выплатой уже потраченные личные средства невозможно.

Также киевлянка советует по возможности обращаться в ЦНАП, а не подавать заявку самостоятельно через телефон. При подаче заявления онлайн нужно правильно подписать и загрузить фотографии и выбрать соответствующую степень повреждения жилья. Подробных инструкций, объясняющих все нюансы, нет, а ошибки могут затянуть рассмотрение.

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Если же рассмотрение заявления приостановлено на 90 дней, то, отмечает Алина Билен, необходимо выяснить официальную причину в "Дії" или ЦНАПе. После выяснения причины нужно оценить, можно ли ее устранить. Если да – необходимо предоставить дополнительные документы или выполнить другие требования комиссии. Вместе с тем стоит учитывать и нагрузку комиссий из-за значительного количества разрушений в общинах.

Как отмечает Ярослава Сулимова, важно также различать приостановку рассмотрения заявления и приостановку именно дистанционного обследования. Согласно правилам последнего, если комиссия не может однозначно установить факт уничтожения жилья, она уведомляет об этом заявителя. В таком случае у владельца есть 90 дней, чтобы подать дополнительные материалы, но делать это следует исключительно без риска для жизни.

Бывают случаи, когда комиссия занижает категорию, например, присваивает II вместо III, признавая жилье пригодным для ремонта. В такой ситуации нужно детально проанализировать решение и выяснить, на основании каких именно критериев эксперты пришли к этому выводу.

"Если владелец не согласен с определенной категорией, он может опять же обжаловать решение в административном или судебном порядке. Дополнительно можно обратиться к соответствующему специалисту для проведения технического обследования и получения экспертного заключения о состоянии дома, степени его повреждения и возможности восстановления", – объясняет Билен.

При этом Сулимова обращает внимание на короткие сроки обжалования: в случае повреждения жилья возражения подаются в течение пяти рабочих дней с момента осмотра или получения уведомления (с правом продлить срок ещё на пять дней). В случае уничтожения жилья действует срок всего в пять календарных дней непосредственно с даты принятия решения комиссией.

Реестр RD4U и новые законодательные решения

Параллельно с внутренними выплатами пострадавшим советуют обращаться в Международный реестр ущерба в Гааге (RD4U). Он является основой для будущих репараций за счет российских активов, а подать заявление о поврежденном или уничтоженном жилье можно также через "Дію".

Вместе с тем, отмечает Алина Билен, следует понимать, что это механизм фиксации и учета заявлений, а не орган, который выплачивает средства. Поэтому прежде всего стоит использовать "єВідновлення", где помощь можно получить уже сейчас, но вместе с тем подаваться и в RD4U, сохраняя все подтверждающие документы.

На внутреннем уровне главным изменением для прифронтовых территорий должен стать законопроект №11444. Как объясняет Елена Шуляк, он предлагает признавать целые населенные пункты непригодными для проживания и жизнедеятельности.

"Когда законопроект примут, комиссиям не придется выезжать и фиксировать каждый дом отдельно: недвижимость на территории, признанной непригодной для жизнедеятельности, будет приравниваться к уничтоженной. Это существенно уменьшит риски для членов комиссий, а также время на оформление каждого случая – и люди смогут быстрее получить компенсацию и выбрать новое жилье", – подчеркивает Шуляк.

Программа "єВідновлення" является важным инструментом поддержки пострадавших от войны. Однако именно новые правила должны облегчить работу местных комиссий и убрать формальные ловушки оценивания, из-за которых пострадавшие на прифронтовых территориях годами не имеют шанса на компенсацию или новый дом.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Сколько времени имеет комиссия на рассмотрение заявления и осмотр жилья?

– Формально решения должны принять в течение 30 рабочих дней. Однако из-за значительного количества разрушений в тыловых городах или безопасностной опасности возле фронта срок рассмотрения может затянуться.

– Можно ли получить компенсацию на карту "єВідновлення" за уже сделанный за собственный счет ремонт?

– Нет. Средства программы имеют целевое назначение и списываются только по специальным кодам продавцов стройматериалов или подрядчиков.

– Нужно ли согласие всех совладельцев для подачи заявления на "єВідновлення"?

– Нет. Если другие совладельцы в течение 15 дней не подадут письменных возражений, заявление автоматически считается согласованным всеми.

– Выплачивает ли деньги Международный реестр ущерба в Гааге (RD4U)?

– Пока нет. Это реестр для фиксации и учета ущерба, а реальные выплаты из него будут происходить позже за счет будущих репараций из российских активов.

– Что делать, если имущество не внесено в ГРРП, а документы и бумажные архивы утрачены?

– Стоит выяснить, не был ли эвакуирован архив БТИ для получения дубликата. Если архивы недоступны, владельцам необходимо собирать косвенные доказательства и при необходимости подтверждать право собственности в суде.