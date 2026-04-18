УЗ по-новому будет считать стоимость билетов в люксовых вагонах

13:58 18.04.2026 Сб
2 мин
Как успеть купить дешевый люкс и в какие дни?
aimg Мария Науменко
фото: "Укрзализныця" меняет стоимость билетов в люксовых вагонах (Getty Images)

"Укрзализыця" запускает динамическое ценообразование на часть билетов. Цены в премиум-сегменте будут варьироваться в зависимости от ряда факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Threads.

Продажа билетов по новым коэффициентам начнется с 25 апреля. Изменения будут касаться только вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.

Стоимость билетов будет формироваться с учетом нескольких факторов.

  • Будут учитывать сезонность: в периоды низкого спроса цены будут снижаться, а в пиковые - расти. Всего предусмотрено 16 сезонных зон.

  • Также на цену будет влиять день недели. Самые дешевые билеты ожидаются во вторник и среду, тогда как пятница и воскресенье останутся самыми дорогими днями для путешествий.

  • Еще один фактор - заблаговременность покупки. Пассажиров будут стимулировать покупать билеты заранее, ведь это позволит сэкономить.

  • В то же время цена будет зависеть и от наполняемости поезда: чем меньше свободных мест, тем выше будет стоимость.

Последний механизм, связанный с заполненностью поездов, заработает позже после доработки ИТ-систем.

В Укрзализныце отмечают, что динамическое ценообразование является распространенной практикой в мире, в частности в авиаперевозках и сервисах такси. Нововведения коснутся менее 10% пассажиров, которые пользуются премиум-классом, тогда как для других категорий цены не изменятся.

Кроме того, примерно на 20% вырастут тарифы на проезд в вагонах СВ международных поездов. Новые цены будут действовать для поездок с датой отправления, начиная с 18 апреля 2026 года.

В то же время стоимость билетов в вагонах купе, а также в 1 и 2 классах "Интерсити" на международных маршрутах останется без изменений.

В последнее время Укрзализныця постепенно пересматривает как условия сервиса, так и подходы к ценообразованию. Ранее сообщалось, что бесплатный Wi-Fi доступен только в поездах "Интерсити", тогда как на отдельных маршрутах со Starlink интернет может быть частично платным и работать с перебоями.

Кроме того, с 1 марта 2026 года выросла стоимость постельного белья: 95 гривен в купе и плацкарте и 180 гривен в СВ. В комплект входит базовый набор вещей, а пользование услугой регулируется четкими правилами.

