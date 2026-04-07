Венгерский экс-бандит рассказал резонансные детали "темных дел" Орбана в 1990-х годах

В 1990-х годах нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был связан с криминальным миром Будапешта, который финансировал его кампанию.

Экс-бандит Ласло Ковач в 1990-х годах работал на лидера влиятельной организованной преступной группы в Будапеште Игоря Короля, которая подчинялась главному боссу криминального мира Семену Могилевичу.

По словам Ковача, он передавал крупные суммы наличных, которые Могилевич регулярно присылал главе полиции Шандору Пинтеру для закрытия уголовных дел.

Кроме того, он рассказал, что в 1997 году Могилевич передавал еще большие суммы для финансирования кампании Виктора Орбана (который после прихода к власти назначил Пинтера министром внутренних дел).

Миллион для Орбана

Экс-бандит отметил, что пачки денег обычно не были большими, но в 1997 году суммы достигали полмиллиона, а однажды ему передали сумку с миллионом долларов.

"Все эти крупные суммы предназначались "Витьке" - так Могилевич называл Орбана. Орбан и Пинтер уже тогда были близкими, что ни для кого не было секретом. При этом ни тот, ни другой в офисе Могилевича не появлялись, во всяком случае, я их там никогда не видел", - вспоминает Ковач.

Приход Орбана к власти

Он сообщил, что в 1998 году были запланированы парламентские выборы, и Могилевич рассчитывал на то, что приход Орбана даст ему полную свободу действий. Сначала так и было - Орбан после победы сразу назначил Пинтера министром внутренних дел, но потом все изменилось.

"Когда Орбан избирался как оппозиционер, все эти взрывы и убийства, возмущавшие общество, помогали его рейтингу, но, когда он пришел к власти, его бывшие друзья и спонсоры стали ему помехой, и он с помощью того же Пинтера быстро от них избавился, засадив их всех за решетку", - рассказал Ковач.

Он добавил, что даже самому Могилевичу пришлось уехать из Венгрии в Россию. На вопрос о том, могут ли российские власти использовать компромат Могилевича на Орбана, Ковач ответил, что достоверно ему об этом неизвестно, но такое развитие событий вполне возможно.