Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
США и Израиль уже в ближайшие дни могут заключить рамочное соглашение о прекращении войны. При этом окончательная сделка, предварительно, может быть достигнута в течение двух месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.
Что говорит американская сторона
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что есть вероятность того, что Иран согласится на сделку по прекращению войны уже сегодня или в ближайшие дни. Речь идет о меморандуме о взаимопонимании.
"Есть вероятность того, что сегодня, завтра или через пару дней у нас появится что сказать. Некоторый прогресс достигнут, определенная работа ведется. Даже сейчас, когда я говорю с вами, работа продолжается", - сказал Рубио журналистам, добавив, что надеется на "хорошие новости".
Также он вновь повторил, что США требуют от Ирана полного открытия Ормузкого пролива, а также передачи Тегераном высокообогащенного урана.
"Президент США Дональд Трамп предпочитает решать подобные проблемы путем переговоров и дипломатических переговоров. Именно над этим мы сейчас и работаем. Но эта проблема будет решена, как ясно дал понять президент, так или иначе. Надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем", - добавил госсекретарь.
Что говорит иранская сторона и когда ожидать окончательной сделки
После завершения визита начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира в Тегеран, чтобы сократить разногласия между США и Ираном, представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран находится на завершающем этапе разработки рамочного соглашения о прекращении войны.
"В течение разумного периода от 30 до 60 дней будут обсуждены детали этих пунктов, и в конечном итоге будет заключено окончательное соглашение. В настоящее время мы находимся в процессе завершения работы над этими меморандумами о взаимопонимании", - сказал он государственному телеканалу IRIB.
По его словам, в первую очередь стороны намеревались составить рамочное соглашение (меморандум о взаимопонимании) из 14 пунктов.
Исходя из слов чиновника, сейчас есть тенденция к сближению, однако это сближение не значит, что стороны достигнут взаимопонимания по важным вопросам. Тут "речь идет о достижении соглашения, приемлемого для обеих сторон, на на основе ряда элементов".
Ядерный вопрос может отойти в сторону
Тем временем издание Al Hadath приводит еще одно заявление Эсмаила Багаи, согласно которому, ядерный вопрос не будет частью предложенного США соглашения. Он утверждает, что в первую очередь будет решен вопрос войны.
"На данном этапе мы не будем обсуждать детали ядерного вопроса. Мы решили уделить первостепенное внимание неотложному для нас вопросу: прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан", - подчеркнул он.
По его словам, Иран хочет, чтобы ядерный вопрос и некоторые другие моменты обсуждались позже, в течение уже вышеуказанных 30-60 дней.
США и Израиль разошлись в войне против Ирана
Напомним, сегодня в издании NYT появилась информация, что США исключили Израиль из мирных переговоров с Ираном. Причиной тому стали оптимистичные оценки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне войны, которые так и не оправдались.
Также в CNN тоже был материал, в котором говорилось, что президент США Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху разошлись во мнениях касаемо будущего войны с Ираном.
В частности, лидер США приостановил атаки, так как рассчитывает на достижения сделки путем дипломатии, а Нетаньяху наоборот, настаивал на возобновлении боевых действий.