Нефтяные порты РФ на Балтике до сих пор не могут обрабатывать грузы после атак дронов, - Reuters

Российские нефтяные порты Усть-луга и Койвисто на Балтийском море до сих пор не могут полноценно обрабатывать нефтяные грузы после ударов украинских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, российские НПЗ вынуждены искать альтернативные маршруты экспорта, в том числе более дорогие железнодорожные перевозки к другим терминалам.

Особенно осложнилась ситуация с дизельным топливом: с 22 марта его не могут отгружать через Койвисто, который был одним из главных экспортных направлений для российских нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России и Сибири.

Из-за повреждения инфраструктуры часть мазута и других нефтепродуктов пытаются перебросить в другие порты, в частности Высоцкий и Тамани. Однако эти варианты имеют ограничения: меньшие мощности или более сложную логистику.

По словам трейдеров, это уже создает дополнительное давление на российскую нефтяную систему и может привести к сокращению добычи.

Финские морские власти сообщили Reuters, что поставки из Койвисто и Усть-Луги сократились до уровня "одного судна", хотя обычно речь идет о 40-50 отправок в неделю.