Приморск потерял почти половину нефтехранилищ: Reuters показало последствия атак на порты РФ

Из-за атак украинских беспилотников российский порт Приморск на Балтийском море потерял по меньшей мере 40% своих мощностей для хранения нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Последствия ударов по Приморску

По данным агенства, спутниковые снимки американской компании Vantor зафиксировали повреждения по меньшей мере восьми резервуаров вместимостью 50 000 кубических метров каждый.

Это составляет почти половину общего объема хранилищ порта, который способен перерабатывать до 1 миллиона баррелей нефти в сутки (около 1% мировых поставок).

По данным отраслевых источников, два из восьми серьезно поврежденных резервуаров использовались для перекачки дизельного топлива.

Трейдеры отмечают, что такие потери заставят порт существенно сократить грузооборот, поскольку доступность хранилищ напрямую влияет на экспортные возможности.

Фото: Спутниковое изображение поврежденных резервуаров для хранения нефти после атаки в Приморске (reuters.com)

Ситуация в порту Усть-Луга

Кроме Приморска, под регулярные атаки в конце марта попал другой терминал на Балтийском море - Усть-Луга.

Там зафиксировано повреждение восьми резервуаров для нефтепродуктов, что составляет около четверти всех запасов терминала "Усть-Луга Ойл". Из-за обстрелов и повреждения причальных сооружений экспортные операции в этом порту также пришлось приостанавливать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя удары по энергетическим объектам, назвал их "террористическими актами" и заявил, что Россия "работает над защитой своей критически важной инфраструктуры".