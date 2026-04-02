Приморск потерял почти половину нефтехранилищ: Reuters показало последствия атак на порты РФ

17:55 02.04.2026 Чт
В сети появились спутниковые снимки последствий атак на один из крупнейших нефтяных портов РФ
aimg Сергей Козачук
Фото: порт Приморск массово теряет резервуары для нефти (Getty Images)

Из-за атак украинских беспилотников российский порт Приморск на Балтийском море потерял по меньшей мере 40% своих мощностей для хранения нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Атаки Украины сделали неизбежным сокращение добычи нефти в РФ, - Reuters

Последствия ударов по Приморску

По данным агенства, спутниковые снимки американской компании Vantor зафиксировали повреждения по меньшей мере восьми резервуаров вместимостью 50 000 кубических метров каждый.

Это составляет почти половину общего объема хранилищ порта, который способен перерабатывать до 1 миллиона баррелей нефти в сутки (около 1% мировых поставок).

По данным отраслевых источников, два из восьми серьезно поврежденных резервуаров использовались для перекачки дизельного топлива.

Трейдеры отмечают, что такие потери заставят порт существенно сократить грузооборот, поскольку доступность хранилищ напрямую влияет на экспортные возможности.

Приморск потерял почти половину нефтехранилищ: Reuters показало последствия атак на порты РФФото: Спутниковое изображение поврежденных резервуаров для хранения нефти после атаки в Приморске (reuters.com)

Ситуация в порту Усть-Луга

Кроме Приморска, под регулярные атаки в конце марта попал другой терминал на Балтийском море - Усть-Луга.

Там зафиксировано повреждение восьми резервуаров для нефтепродуктов, что составляет около четверти всех запасов терминала "Усть-Луга Ойл". Из-за обстрелов и повреждения причальных сооружений экспортные операции в этом порту также пришлось приостанавливать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя удары по энергетическим объектам, назвал их "террористическими актами" и заявил, что Россия "работает над защитой своей критически важной инфраструктуры".

"Нефтяной паралич" России

Напомним, из-за масштабных атак украинских дронов на порты Усть-Луга и Приморск экспорт российской нефти по Балтийскому морю фактически оказался в состоянии "паралича".

Только за последнюю неделю марта морской экспорт сырья из РФ обвалился, что привело к потере Кремлем более 1 млрд долларов доходов.

Кроме того, систематические удары по инфраструктуре привели к переполнению российских хранилищ, поскольку вывоз нефти заблокирован. По оценкам аналитиков, такая ситуация делает неизбежным сокращение добычи нефти в самой России, поскольку ее становится негде хранить.

Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
