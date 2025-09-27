ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Главный приоритет. Ким Чен Ын приказал усилить ядерный "щит и меч" КНДР

Пхеньян, Суббота 27 сентября 2025 10:30
UA EN RU
Главный приоритет. Ким Чен Ын приказал усилить ядерный "щит и меч" КНДР Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын хочет усилить так называемый ядерный "щит и меч" КНДР. Он отметил, что это главный приоритет страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Диктатор КНДР в пятницу, 26 сентября, провел встречу с ключевыми чиновниками и учеными северокорейских исследовательских институтов ядерного оружия.

Как сообщают северокорейские СМИ, он заявил, что дальнейшее развитие ядерной программы является "главным приоритетом" страны.

"Ким Чен Ын сказал, что мы должны постоянно обострять и обновлять ядерный щит и меч, которые могут надежно гарантировать национальный суверенитет, безопасность и интересы, а также право на развитие", - пишут корейские медиа.

Провокации КНДР

Стоит отметить, что Северная Корея продолжает наращивать производство ракет и ядерной программы. КНДР испытывает свое оружие. В основном такие испытания сопровождается провокациями возле морского или воздушного пространства соседних стран.

Недавно Ким Чен Ын заявил, что КНДР создала "мощное секретное оружие". О каком именно оружии идет речь - пока неизвестно.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что Пхеньян завершает разработку межконтинентальной баллистической ракеты, которая будет способна нанести ядерный удар по США.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Ким Чен Ын Ядерное оружие
Новости
Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами: ответ будет
Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами: ответ будет
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"