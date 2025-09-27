Главный приоритет. Ким Чен Ын приказал усилить ядерный "щит и меч" КНДР

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын хочет усилить так называемый ядерный "щит и меч" КНДР. Он отметил, что это главный приоритет страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Ким Чен Ын сказал, что мы должны постоянно обострять и обновлять ядерный щит и меч, которые могут надежно гарантировать национальный суверенитет, безопасность и интересы, а также право на развитие", - пишут корейские медиа.

Как сообщают северокорейские СМИ, он заявил, что дальнейшее развитие ядерной программы является "главным приоритетом" страны.

Диктатор КНДР в пятницу, 26 сентября, провел встречу с ключевыми чиновниками и учеными северокорейских исследовательских институтов ядерного оружия.

Провокации КНДР

Стоит отметить, что Северная Корея продолжает наращивать производство ракет и ядерной программы. КНДР испытывает свое оружие. В основном такие испытания сопровождается провокациями возле морского или воздушного пространства соседних стран.

Недавно Ким Чен Ын заявил, что КНДР создала "мощное секретное оружие". О каком именно оружии идет речь - пока неизвестно.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что Пхеньян завершает разработку межконтинентальной баллистической ракеты, которая будет способна нанести ядерный удар по США.